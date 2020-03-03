Прокуратура наказала руководителя организации
Как выяснила прокурорская проверка, в Хоринском районе Бурятии общество с ограниченной ответственностью «Дулаан», оказывающее услуги по подаче тепловой энергии на территории района, нарушало исполнение трудового законодательства.
Как выяснилось, трудовые договоры с работниками общества не содержали обязательных условий, заработная плата выплачивалась один раз в месяц, на протяжении 2019 года допускалась невыплата заработной платы в установленные сроки, при этом денежная компенсация за задержку не выплачивалась.
Генеральному директору общества внесено представление, по результатам рассмотрения которого нарушения закона устранены. Два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Руководителю объявлено предостережение о недопустимости нарушений закона.
Также работодатель привлечён к административной ответственности за ненадлежащее оформление трудового договора и невыплату в срок заработной платы. Ему назначены предупреждение и штраф в размере 10 тысяч рублей, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
В Бурятии работникам ООО «Дулаан» задерживали зарплату
Общество, Фото:
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