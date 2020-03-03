Житель Бурятии хранил дома собранную коноплю

За незаконное хранение наркотиков мужчину приговорили к лишению свободы



53-летний житель Баргузинского района Бурятии признан виновным в незаконном приобретении и хранении без цели сбыта наркотических средств, совершенные в значительном и крупном размере.



В суде установлено, что в августе и декабре 2018 года мужчина, ранее судимый за совершение преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств, собрал верхушки конопли. Таким образом он приобрёл наркотическое вещество массой 700 граммов. Собранное наркотическое средство он хранил у себя во дворе.



В июне прошлого года наркотик обнаружили и изъяли полицейские.



Приговором суда виновному назначено наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

