За незаконное хранение наркотиков мужчину приговорили к лишению свободы
53-летний житель Баргузинского района Бурятии признан виновным в незаконном приобретении и хранении без цели сбыта наркотических средств, совершенные в значительном и крупном размере.
В суде установлено, что в августе и декабре 2018 года мужчина, ранее судимый за совершение преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств, собрал верхушки конопли. Таким образом он приобрёл наркотическое вещество массой 700 граммов. Собранное наркотическое средство он хранил у себя во дворе.
В июне прошлого года наркотик обнаружили и изъяли полицейские.
Приговором суда виновному назначено наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Житель Бурятии хранил дома собранную коноплю
Общество, Фото:
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