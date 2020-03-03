По данным Бурятского гидрометцентра, 3 марта по республике без осадков
Ветер восточный 3-8, местами до 14 м/с. Температура ночью 23-28, местами 15-20, по северным и юго-западным районам до 33, днём 4-9, местами 10-15 мороза.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный ночью 4-9, днём 8-13 м/с. Температура ночью 23-25, днём 6-8 мороза.
В Бурятии тёплая без осадков погода
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Общество, 03.03.2020
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