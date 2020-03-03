 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

03 Марта

02 Марта

Популярное

В Бурятии тёплая без осадков погода

В Бурятии тёплая без осадков погода
Общество,  Фото:pixabay.com
По данным Бурятского гидрометцентра, 3 марта по республике без осадков

Ветер восточный 3-8, местами до 14 м/с. Температура ночью 23-28, местами 15-20, по северным и юго-западным районам до 33, днём 4-9, местами 10-15 мороза.

В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный ночью 4-9, днём 8-13 м/с. Температура ночью 23-25, днём 6-8 мороза.
прогноз погоды
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии тёплая без осадков погода
В Бурятии тёплая без осадков погода
Общество, 03.03.2020
По данным Бурятского гидрометцентра, 3 марта по республике без осадков
Бурятия примет первый фестиваль индийского танца
Бурятия примет первый фестиваль индийского танца
Общество, 02.03.2020
В нём примут участие лучшие творческие коллективы республики
В Бурятии пройдёт чемпионат по спортивному ориентированию
В Бурятии пройдёт чемпионат по спортивному ориентированию
Общество, 02.03.2020
Лыжные гонки в Кабанском районе станут 6 этапом кубка РБ
В Иркутской области начался фестиваль «Фронтовая концертная бригада»
В Иркутской области начался фестиваль «Фронтовая концертная бригада»
Общество, 02.03.2020
В рамках мероприятия состоится сбор информации о фронтовых артистах
В Бурятии соревнования на скалах выиграли спасатели
В Бурятии соревнования на скалах выиграли спасатели
Общество, 02.03.2020
В Тарбагатайском районе прошёл турнир по спортивному туризму
Житель Догоя победил в чемпионате Забайкалья по hээр шаалга
Житель Догоя победил в чемпионате Забайкалья по hээр шаалга
Общество, 02.03.2020
В командном первенстве выиграли представители села Ушарбай
Эвенки Забайкалья отметили День края праздником оленеводов
Эвенки Забайкалья отметили День края праздником оленеводов
Общество, 02.03.2020
В фестивале эвенкийской культуры приняли участие около тысячи человек
Бурятские города рассказали, на что потратят выигранные 115 млн рублей
Бурятские города рассказали, на что потратят выигранные 115 млн рублей
Общество, 02.03.2020
Закаменск и Гусиноозёрск выиграли всероссийский конкурс по благоустройству
Шахматисты Бурятии заняли весь пьедестал чемпионата ДФО по блицу
Шахматисты Бурятии заняли весь пьедестал чемпионата ДФО по блицу
Общество, 02.03.2020
Жамсаран Цыдыпов взял «золото» в блице и быстрых шахматах
Спортсменки из Бурятии взяли золото и серебро первенства России по армрестлингу
Спортсменки из Бурятии взяли золото и серебро первенства России по армрестлингу
Общество, 02.03.2020
Анастасия Савельева и Людмила Федосеева взяли золотую и серебряную медали
В Бурятии осуждённые добровольно сдали тест на наркотики
В Бурятии осуждённые добровольно сдали тест на наркотики
Общество, 02.03.2020
Проверить себя пришли около сотни осуждённых

Позитив

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^