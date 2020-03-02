Первое место также у представителя сборной России
Спортсмен из Братска Семён Павличенко стал третьим в общем зачёте Кубка мира сезона 2019/2020. Обладателем Кубка мира ещё один россиянин Роман Репилов.
На девятом, финальном, этапе Кубка мира, который проходил в Кёнигзее (Германия) Россия заняла третье место в эстафете. За команду выступали Виктория Демченко, Семён Павличенко и двойка Владислав Южаков и Юрий Прохоров. Золото в эстафете выиграли немецкие саночники, серебро у американцев.
Сборная России в эстафетном зачёте Кубка мира стала первой наравне с Италией.
Справка:
Семён Павличенко родился 11 мая 1991 года в Братске. Двукратный чемпион мира (2015 и 2019 в командных соревнованиях), серебряный призёр чемпионата мира 2015 года в эстафете, пятикратный чемпион Европы (единственный четырёхкратный чемпион континента в одиночных соревнованиях), обладатель Кубка мира 2018/2019. Выступает за Ленинградскую область.
Братский саночник стал третьим в общем зачёте Кубка мира
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