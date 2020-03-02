В Бурятии осуждённые добровольно сдали тест на наркотики

Проверить себя пришли около сотни осуждённых



В Бурятии сотрудники уголовно-исполнительной инспекции УФСИН совместно с сотрудниками республиканского наркологического диспансера провели День профилактики.



Осуждённые, состоящие на учете в инспекции, добровольно прошли химическое тестирование на употребление наркотических и психотропных веществ под контролем врача-нарколога и химика-эксперта. Проверить себя пришли около сотни осужденных.



Целью данного мероприятия стало своевременное выявление территории с высокими факторами риска, где необходимо усилить профилактическую работу, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.

