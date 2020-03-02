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Спортсменки из Бурятии взяли золото и серебро первенства России по армрестлингу

Спортсменки из Бурятии взяли золото и серебро первенства России по армрестлингу
Общество,  Фото:pixabay.com
Анастасия Савельева и Людмила Федосеева взяли золотую и серебряную медали

Две спортсменки из Бурятии завоевали медали на первенстве России по армрестлингу. В соревнованиях приняли участие более 500 сильнейших юношей и девушек, юниоров и юниорок из 43 регионов страны.

Первенство прошло в Екатеринбурге в трёх возрастных группах: 14-15 лет, 16-18 лет и 19-21 год и были посвящены 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в пресс-службе минспорта Бурятии.

Спортсмены из Бурятии завоевали две медали. Абсолютной победительницей среди девушек (14-15 лет) в весовой категории 70 кг стала Анастасия Савельева.

Серебряную медаль завоевала Людмила Федосеева среди девушек (16-18 лет) в весовой категории 65 кг. Людмила стала победителем «Золотого Олимпа – 2019» в номинации «Лучший юный спортсмен по неолимпийским видам спорта».
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