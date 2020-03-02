Житель Догоя победил в чемпионате Забайкалья по hээр шаалга

Общество, Фото: пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа

В командном первенстве выиграли представители села Ушарбай



29 февраля в Агинском прошёл V чемпионат Забайкальского края по hээр шаалга (разбиванию хребтовой кости) на призы всебурятской газеты «Толон», посвящённый празднованию Сагаалгана. Спортивное мероприятие стало одним из этапов подготовки участников к «Алтаргане».



В Агинском доме культуры собралось 225 сильнейших костоломов Забайкалья из 45 команд. Мероприятие началось с молебна лам Агинского дацана, затем прозвучал гимн Агинского Бурятского округа. Артисты народного коллектива «Тумэн Жаргалан» показали сцену из жизни бурятского народа, в частности о нравственных ценностях и обычаях степняков.



По итогам 2019 года Мягмаржаб Дашижигмитов из Ага-Хангила был удостоен звания «Абарга hээршэн». Он показывал стабильно высокие результаты на всех состязаниях по hээр шаалга. Исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Забайкальского края – руководителя администрации округа Буянто Батомункуев вручил его отцу кубок победителя.



Абсолютным чемпионом соревнований стал Цыренжап Дарижапов из Догоя. Второе место занял ещё один спортсмен из Догоя – Рыкзын Дарижапов. Третье место завоевал Юрий Селезнёв из Хара-Шибири. Четвёртое и пятое места поделили Тамир Базаров (Амитхаша) и Амгалан Ямадаев (Зугалай).



В командном первенстве победу праздновала команда «Ушарбай-2». Серебряными призёрами стали представители Хара-Шибири. «Бронза» у спортсменов Догоя. Об этом сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа.

