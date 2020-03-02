 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

02 Марта

01 Марта

Популярное

Житель Догоя победил в чемпионате Забайкалья по hээр шаалга

Житель Догоя победил в чемпионате Забайкалья по hээр шаалга
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа
В командном первенстве выиграли представители села Ушарбай

29 февраля в Агинском прошёл V чемпионат Забайкальского края по hээр шаалга (разбиванию хребтовой кости) на призы всебурятской газеты «Толон», посвящённый празднованию Сагаалгана. Спортивное мероприятие стало одним из этапов подготовки участников к «Алтаргане».

В Агинском доме культуры собралось 225 сильнейших костоломов Забайкалья из 45 команд. Мероприятие началось с молебна лам Агинского дацана, затем прозвучал гимн Агинского Бурятского округа. Артисты народного коллектива «Тумэн Жаргалан» показали сцену из жизни бурятского народа, в частности о нравственных ценностях и обычаях степняков.

По итогам 2019 года Мягмаржаб Дашижигмитов из Ага-Хангила был удостоен звания «Абарга hээршэн». Он показывал стабильно высокие результаты на всех состязаниях по hээр шаалга. Исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Забайкальского края – руководителя администрации округа Буянто Батомункуев вручил его отцу кубок победителя.

Абсолютным чемпионом соревнований стал Цыренжап Дарижапов из Догоя. Второе место занял ещё один спортсмен из Догоя – Рыкзын Дарижапов. Третье место завоевал Юрий Селезнёв из Хара-Шибири. Четвёртое и пятое места поделили Тамир Базаров (Амитхаша) и Амгалан Ямадаев (Зугалай).

В командном первенстве победу праздновала команда «Ушарбай-2». Серебряными призёрами стали представители Хара-Шибири. «Бронза» у спортсменов Догоя. Об этом сообщает пресс-служба администрации Агинского Бурятского округа.
разбивание хребтовой кости чемпионат Забайкальский край Агинский Бурятский округ спорт национальные виды спорта
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Иркутской области начался фестиваль «Фронтовая концертная бригада»
В Иркутской области начался фестиваль «Фронтовая концертная бригада»
Общество, 02.03.2020
В рамках мероприятия состоится сбор информации о фронтовых артистах
В Бурятии соревнования на скалах выиграли спасатели
В Бурятии соревнования на скалах выиграли спасатели
Общество, 02.03.2020
В Тарбагатайском районе прошёл турнир по спортивному туризму
Житель Догоя победил в чемпионате Забайкалья по hээр шаалга
Житель Догоя победил в чемпионате Забайкалья по hээр шаалга
Общество, 02.03.2020
В командном первенстве выиграли представители села Ушарбай
Эвенки Забайкалья отметили День края праздником оленеводов
Эвенки Забайкалья отметили День края праздником оленеводов
Общество, 02.03.2020
В фестивале эвенкийской культуры приняли участие около тысячи человек
Бурятские города рассказали, на что потратят выигранные 115 млн рублей
Бурятские города рассказали, на что потратят выигранные 115 млн рублей
Общество, 02.03.2020
Закаменск и Гусиноозёрск выиграли всероссийский конкурс по благоустройству
Шахматисты Бурятии заняли весь пьедестал чемпионата ДФО по блицу
Шахматисты Бурятии заняли весь пьедестал чемпионата ДФО по блицу
Общество, 02.03.2020
Жамсаран Цыдыпов взял «золото» в блице и быстрых шахматах
Спортсменки из Бурятии взяли золото и серебро первенства России по армрестлингу
Спортсменки из Бурятии взяли золото и серебро первенства России по армрестлингу
Общество, 02.03.2020
Анастасия Савельева и Людмила Федосеева взяли золотую и серебряную медали
В Бурятии осуждённые добровольно сдали тест на наркотики
В Бурятии осуждённые добровольно сдали тест на наркотики
Общество, 02.03.2020
Проверить себя пришли около сотни осуждённых
Братский саночник стал третьим в общем зачёте Кубка мира
Братский саночник стал третьим в общем зачёте Кубка мира
Общество, 02.03.2020
Первое место также у представителя сборной России
К 8 марта в Иркутске вырастили более 60 тысяч цветов
К 8 марта в Иркутске вырастили более 60 тысяч цветов
Общество, 02.03.2020
В их числе тюльпаны, гиацинты, крокусы и нарциссы
В Улан-Удэ устанавливают евробаки для сбора пластиковых бутылок
В Улан-Удэ устанавливают евробаки для сбора пластиковых бутылок
Общество, 02.03.2020
Контейнеры будут расположены возле школ, больниц, мест отдыха горожан

Позитив

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^