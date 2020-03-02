Оштрафовано 33 водителя за выезд на лёд
Сегодня сотрудники государственной инспекции по маломерным судам подвели итоги акции «Безопасный лёд», которая проходила в Иркутской области в последнюю неделю февраля.
- Для предотвращения происшествий на водных объектах и проведения работы с населением ежедневно выставлялось порядка 400 групп профилактики и групп патрулирования общей численностью более 1,2 тысяч человек, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.
Сотрудники обследовали 270 мест возможного выхода людей и выезда автомобильного транспорта на лёд. Перекрыто 92 несанкционированных съезда, в потенциально опасных местах установлено 293 запрещающих и информационных знака.
В отношении водителей, выехавших на лёд вне переправ, составлено 33 протокола. Нарушители привлечены к административной ответственности.
- В ходе акции к разъяснительной и надзорной работе были привлечены не только специалисты МЧС России, сотрудники правоохранительных органов, иных ведомств, но и представители региональной и муниципальных властей, организаций различных форм собственности, а также широкой общественности. Такой масштабный межведомственный подход позволяет добиваться снижения числа происшествий и предпосылок к ним, - разъяснили в региональном МЧС.
Как сообщал «Байкал-Daily», 27 февраля на Малом море озера Байкала в Иркутской области под лёд ушёл «Лексус» с четырьмя людьми. Водитель выехал на лёд, несмотря на запрещающие вешки.
В Иркутской области перекрыли 92 нелегальных съезда на лёд
Общество, Фото:
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