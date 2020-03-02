В Бурятии выпустили праздничный клип к Сагаалгану

В Бурятии артисты дома культуры «Шахтёр» города Гусиноозёрск Селенгинского района представили клип, посвящённый Сагаалгану. Клип называется «Сагаалгамнай морилбол даа» (Пришёл праздник Белого месяца).В видео представлены подготовка к Новому году по лунному календарю, приготовление пищи к торжеству – мясных, молочных блюд, само празднование, встреча гостей и т.д.Слова к композиции написала Нина Артугаева, музыку – Дылгыр Дымбрылов.Видео было выложено в Сеть 26 февраля, посмотрели музыкальный ролик более ста раз.

Артисты Эдуард Сампилов, Инесса Амарзаяа, Дылгыр Дымбрылов, Эржена Цыбикжапова, Бимба Дабаев поют на бурятском языке в национальных костюмах.