Эвенки Забайкалья отметили День края праздником оленеводов

В фестивале эвенкийской культуры приняли участие около тысячи человек



1 марта в Каларском районе Забайкалья прошёл театрализованный фестиваль эвенкийской культуры в рамках Дня оленевода. В мероприятии в селе Кюсть-Кемда на озере Люксюгун приняло участие около тысячи жителей.



- День оленевода является праздником спортивного азарта, традиций и преемственности, – отметила президент ассоциации коренных и малочисленных народов Забайкальского края Инна Ферко. По её словам, в Каларском районе труд таёжных оленеводов всегда остаётся в почёте и вызывает искреннее уважение.



Глава администрации Каларского района Павел Романов открыл фестиваль и поздравил его участников с праздником, подчеркнув огромное значение оленеводства в социальной жизни территории. Жителям из сёл Кюсть-Кемда, Чара, пгт. Новая Чара, а также отдалённых населённых пунктов Каларского района представили развлекательную программу.



На озере Люксюгун прошли эвенкийские обряды «Улгани» и «Кормление огня» под звуки варганов и бубнов, на сцене выступили музыкальные молодежные коллективы. Также эвенкийские команды состязались в национальных видах спорта: перетягивании палки, прыжках через нарты, поднятии камня.



Основным и самым долгожданным мероприятием праздника стали бега на оленьих упряжках, победу в которых одержала команда родовой общины «Сюльбан». Денежный сертификат и диплом вручил победителю генеральный директор Байкальской горной компании Герман Миронов. Он назвал символичным проведение эвенкийского фестиваля в день Забайкальского края. Об этом сообщает пресс-служба ООО «БГК».

