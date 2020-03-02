 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

02 Марта

01 Марта

Популярное

Эвенки Забайкалья отметили День края праздником оленеводов

Эвенки Забайкалья отметили День края праздником оленеводов
Общество,  Фото:пресс-служба ООО «БГК»
В фестивале эвенкийской культуры приняли участие около тысячи человек

1 марта в Каларском районе Забайкалья прошёл театрализованный фестиваль эвенкийской культуры в рамках Дня оленевода. В мероприятии в селе Кюсть-Кемда на озере Люксюгун приняло участие около тысячи жителей.

- День оленевода является праздником спортивного азарта, традиций и преемственности, – отметила президент ассоциации коренных и малочисленных народов Забайкальского края Инна Ферко. По её словам, в Каларском районе труд таёжных оленеводов всегда остаётся в почёте и вызывает искреннее уважение.

Глава администрации Каларского района Павел Романов открыл фестиваль и поздравил его участников с праздником, подчеркнув огромное значение оленеводства в социальной жизни территории. Жителям из сёл Кюсть-Кемда, Чара, пгт. Новая Чара, а также отдалённых населённых пунктов Каларского района представили развлекательную программу.

На озере Люксюгун прошли эвенкийские обряды «Улгани» и «Кормление огня» под звуки варганов и бубнов, на сцене выступили музыкальные молодежные коллективы. Также эвенкийские команды состязались в национальных видах спорта: перетягивании палки, прыжках через нарты, поднятии камня.

Основным и самым долгожданным мероприятием праздника стали бега на оленьих упряжках, победу в которых одержала команда родовой общины «Сюльбан». Денежный сертификат и диплом вручил победителю генеральный директор Байкальской горной компании Герман Миронов. Он назвал символичным проведение эвенкийского фестиваля в день Забайкальского края. Об этом сообщает пресс-служба ООО «БГК».
Праздники Забайкальский край эвенки национальная культура оленеводство
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Эвенки Забайкалья отметили День края праздником оленеводов
Эвенки Забайкалья отметили День края праздником оленеводов
Общество, 02.03.2020
В фестивале эвенкийской культуры приняли участие около тысячи человек
Бурятские города рассказали, на что потратят выигранные 115 млн рублей
Бурятские города рассказали, на что потратят выигранные 115 млн рублей
Общество, 02.03.2020
Закаменск и Гусиноозёрск выиграли всероссийский конкурс по благоустройству
Шахматисты Бурятии заняли весь пьедестал чемпионата ДФО по блицу
Шахматисты Бурятии заняли весь пьедестал чемпионата ДФО по блицу
Общество, 02.03.2020
Жамсаран Цыдыпов взял «золото» в блице и быстрых шахматах
Спортсменки из Бурятии взяли золото и серебро первенства России по армрестлингу
Спортсменки из Бурятии взяли золото и серебро первенства России по армрестлингу
Общество, 02.03.2020
Анастасия Савельева и Людмила Федосеева взяли золотую и серебряную медали
В Бурятии осуждённые добровольно сдали тест на наркотики
В Бурятии осуждённые добровольно сдали тест на наркотики
Общество, 02.03.2020
Проверить себя пришли около сотни осуждённых
Братский саночник стал третьим в общем зачёте Кубка мира
Братский саночник стал третьим в общем зачёте Кубка мира
Общество, 02.03.2020
Первое место также у представителя сборной России
К 8 марта в Иркутске вырастили более 60 тысяч цветов
К 8 марта в Иркутске вырастили более 60 тысяч цветов
Общество, 02.03.2020
В их числе тюльпаны, гиацинты, крокусы и нарциссы
В Улан-Удэ устанавливают евробаки для сбора пластиковых бутылок
В Улан-Удэ устанавливают евробаки для сбора пластиковых бутылок
Общество, 02.03.2020
Контейнеры будут расположены возле школ, больниц, мест отдыха горожан
В Иркутской области перекрыли 92 нелегальных съезда на лёд
В Иркутской области перекрыли 92 нелегальных съезда на лёд
Общество, 02.03.2020
Оштрафовано 33 водителя за выезд на лёд
В Бурятии выпустили праздничный клип к Сагаалгану
В Бурятии выпустили праздничный клип к Сагаалгану
Общество, 02.03.2020
Артисты поют в клипе на бурятском языке в национальных костюмах
В Бурятию прибыл поезд «Царское золото» с туристами из 12 стран
В Бурятию прибыл поезд «Царское золото» с туристами из 12 стран
Общество, 02.03.2020
Туристы посетят Иволгинский дацан и старообрядческое село Тарбагатай
В Бурятии оцифровали тысячу фотографий фронтовиков и тружеников тыла
В Бурятии оцифровали тысячу фотографий фронтовиков и тружеников тыла
Общество, 02.03.2020
Продолжается масштабная акция «Дорога памяти». ВИДЕО

Позитив

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^