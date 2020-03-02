В фестивале эвенкийской культуры приняли участие около тысячи человек
1 марта в Каларском районе Забайкалья прошёл театрализованный фестиваль эвенкийской культуры в рамках Дня оленевода. В мероприятии в селе Кюсть-Кемда на озере Люксюгун приняло участие около тысячи жителей.
- День оленевода является праздником спортивного азарта, традиций и преемственности, – отметила президент ассоциации коренных и малочисленных народов Забайкальского края Инна Ферко. По её словам, в Каларском районе труд таёжных оленеводов всегда остаётся в почёте и вызывает искреннее уважение.
Глава администрации Каларского района Павел Романов открыл фестиваль и поздравил его участников с праздником, подчеркнув огромное значение оленеводства в социальной жизни территории. Жителям из сёл Кюсть-Кемда, Чара, пгт. Новая Чара, а также отдалённых населённых пунктов Каларского района представили развлекательную программу.
На озере Люксюгун прошли эвенкийские обряды «Улгани» и «Кормление огня» под звуки варганов и бубнов, на сцене выступили музыкальные молодежные коллективы. Также эвенкийские команды состязались в национальных видах спорта: перетягивании палки, прыжках через нарты, поднятии камня.
Основным и самым долгожданным мероприятием праздника стали бега на оленьих упряжках, победу в которых одержала команда родовой общины «Сюльбан». Денежный сертификат и диплом вручил победителю генеральный директор Байкальской горной компании Герман Миронов. Он назвал символичным проведение эвенкийского фестиваля в день Забайкальского края. Об этом сообщает пресс-служба ООО «БГК».
Эвенки Забайкалья отметили День края праздником оленеводов
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