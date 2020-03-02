В Бурятию прибыл поезд «Царское золото» с туристами из 12 стран

Туристы посетят Иволгинский дацан и старообрядческое село Тарбагатай
В Улан-Удэ приехали более 90 туристов из Франции, США, Австралии, Нидерландов, Германии, Великобритании, Швейцарии, Австрии, Италии, Венгрии, Канады и Японии
Сегодня утром туристический поезд Zarengold («Царское золото») с путешественниками из 12 стран прибыл в Бурятию в рамках туристической поездки «Зимняя сказка», стартовавшей 23 февраля из Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу республиканского правительства.
- Туристы, следующие в поезде «Царское золото», прибыли сегодня утром в Улан-Удэ и отправились в путешествие по Бурятии, - сказали в пресс-службе.
Как сообщал «Байкал-Daily», более 90 туристов из 12 стран - Франции, США, Австралии, Нидерландов, Германии, Великобритании, Швейцарии, Австрии, Италии, Венгрии, Канады и Японии - познакомятся с культурой и национальными традициями народов, проживающих в Бурятии, в том числе посетят старообрядческое село Тарбагатай.
Путешественники смогут отведать бурятское национальное блюдо - буузы, побывают в центре традиционного буддизма в России - Иволгинском дацане. До прибытия в Бурятию иностранные туристы уже посетили Иркутск, Красноярск, Екатеринбург.
Проект осуществляется «Федеральной пассажирской компанией» от ОАО «РЖД» совместно с германской компанией «Лернидее Эрлебнисрайзен ГмбХ» и Агентством Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ) при поддержке Ростуризма для популяризации железнодорожного туризма в России и, в частности, на Дальнем Востоке, уточняет ТАСС.
Как пояснил исполнительный директор «Лернидее Эрлебнисрайзен ГмбХ» Нурлан Мукаш, цель проекта - показать иностранцам «русскую зимнюю сказку», чтобы путешественники получили впечатления от посещения городов в Центральной России, Сибири и на Дальнем Востоке.
- Это красивый проект, наше агентство поддерживает его и другие начинания нашего партнера компании «Лернидее». Мы уверены, что благодаря таким инициативам дается новое развитие туризма, потому что это не только «собрать поезд», а еще и экскурсии с местными гидами, посещение концертных залов и музеев. Туристы остаются ночевать в городах, то есть получают прибыль гостиницы, рестораны, а, следовательно, развивается и туристическая инфраструктура, - рассказал гендиректор АНО АПИ Леонид Петухов.
В Бурятию прибыл поезд «Царское золото» с туристами из 12 стран
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