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Немецкая журналистка пила самогон и «шаманила» на севере Байкала

Немецкая журналистка пила самогон и «шаманила» на севере Байкала
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Журналистка Андреа Динер провела зимние каникулы в селе Байкальское

Корреспондент одной из ведущих газет Германии Frankfurter Allgemeine Zeitung Андреа Динер провела зимний отпуск в деревне на северном берегу Байкала. После она опубликовала статью под названием «В поисках зимы», где рассказала, что такое настоящая зима в Сибири.

Андреа Динер рассказала, что захотела отправиться в Россию, чтобы «посмотреть на снег и сосульки, ощутить холод», ведь в Европе нет как таковой зимы, а снег можно увидеть только в местах зимнего спорта или в отдельных отдалённых уголках.

- Так что я отправилась в Сибирь — в отдаленное село под названием Байкальское, расположенное на северном берегу Байкала. Эта территория расположена на плато над берегом, рядом с замерзшей рекой, по которой иногда ходят коровы. А вокруг — лиственничные леса, где спят медведи, и покрытые снегом Байкальские горы, - пишет автор.

Андреа добралась до села через Иркутск и Северобайкальск, в путешествии ей помогала знакомая россиянка Марина. Именно благодаря ей немка попробовала самодельную водку, поела блинов и «пошаманила».

- Шаманить — это важно, сказала Марина, потому все мы — лишь гости на этой бурятской земле. Так что мы окунули левый безымянный палец в водку и пощелкали пальцами, водя рукой то вверх, то вниз, то влево, то вправо, чтобы понравиться всем богам и духам, обитающим на берегах Байкала, - написала журналистка.

В селе Байкальском путешественница остановилась в доме местной жительницы Галины, иностранку удивила необходимость постоянно топить печь и ходить в уличный туалет: «Поскольку мы — изнеженные жительницы Центральной Европы, мы специально купили цинковое ведро, чтобы использовать его в качестве туалета ночью».

- Многие европейцы довольно давно уже испытывают совершенно иррациональный страх перед зимой, потому что путают серое месиво под ногами, знакомое им по городской зиме, с настоящей зимой. Они боятся холода, потому что европейская зима пробирается им под одежду. Но сибирская зима на Байкале совсем другая — она солнечная и сухая, - отметила она.

По словам журналистки, хозяйка дома варила омуля и угощала самогоном «за дружбу между Россией и Германией».

- А потом, воодушевленные советскими женщинами из кинофильмов, пили за любовь, за Байкал и за все, что только приходило в голову. Счастливые и довольные, мы после таких вечеров махали хозяевам полотенцами и мыльницами и шли через улицу в наш домик, где буквально валились на кровать и засыпали. Вот он какой — здоровый образ жизни по-русски: его нельзя назвать гламурным, но он очень действенный.

- Байкал имеет протяженность 673 километра. Если собрать всю воду из всех Великих североамериканских озер, то она бы почти наполнила Байкал. Мы стояли на слегка шатких деревянных мостках и смотрели на огромное покрытое белым «одеялом» пространство, на котором были видны следы от автомобильных колес. Несколько молодых людей сидели неподалеку в старых «Жигулях» и катались по льду, иногда резко тормозя с заносом. Где-то поодаль мы видели рыбаков, буривших прорубь во льду толщиной 30-40 сантиметров. Было тихо — не было слышно даже пения птиц. Лишь иногда о чем-то спорили несколько жирных, откормленных воробьев. Вечерами то тут, то там лаяли деревенские собаки — одна начинала, а другие тут же подхватывали. Иногда слышался треск какого-то старого советского мотоцикла. У местных все просто: они кладут на седло меховую подкладку, садятся и едут. Было 11 градусов ниже нуля, что для Сибири довольно тепло. Мы расстегивали свои пуховики, и на солнце было приятно. По нашим меркам, это была вполне приемлемая зима, - пишет Андреа Динер.
СМИ Германия Байкал туристы
 
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