В Бурятии обучают навыкам по уходу за пожилыми и инвалидами

Обучение проходит в Улан-Удэ и Заиграевском районе



Бурятия с пятью регионами России в 2020 году вошла в пилотный проект по созданию системы долговременного ухода за пожилыми и инвалидами. Внедрение системы долговременного ухода является одним из приоритетов нацпроекта «Демография».



В 2020 году в пилотный проект вошли муниципальные образования двух типов – городское, в Улан-Удэ и сельское, в Заиграевском районе, семь медицинских организаций и три организации социального обслуживания: управление социальной защиты населения по Улан-Удэ, Улан-Удэнский комплексный центр социального обслуживания населения «Доверие» и Заиграевский дом-интернат для престарелых и инвалидов, подведомственные министерству социальной защиты населения Бурятии.



- Система долговременного ухода должна комплексно обеспечивать людей, нуждающихся в уходе, сбалансированными социальными услугами, медицинской помощью на дому или в стационарных учреждениях, а также всесторонней поддержкой их семей в оказании самостоятельной помощи своим близким, - сообщают в пресс-службе министерства.



В Улан-Удэ с 2017 года при центре социального обслуживания «Доверие» работает школа ухода по обучению родственников навыкам общего ухода за пожилыми и инвалидами на дому. Ухаживающих знакомят с основами геронтологии, специфическими проблемами здоровья пожилых людей и инвалидов, методами контроля за изменениями состояния их здоровья, психологическими аспектами и методами профилактики стрессовых состояний.

