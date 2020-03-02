Дорожные полицейские провели профилактическое мероприятие
В Улан-Удэ сотрудники Госавтоинспекции провели профилактическое мероприятие «Водитель, будь внимателен!». Полицейские останавливали автомобилистов и напоминали им о необходимости соблюдения скоростного режима, снижении скорости при приближении к пешеходным переходам, а также во время движения по дворовым территориям.
Также сотрудники ГИБДД обратили внимание и на недопущение разговоров по телефону во время езды.
- Основные ошибки кроются в невнимательности самих водителей, плохих условиях обзора, – объясняли автоинспекторы. – Также необходимо помнить, что и пешие участники дорожного движения зачастую не видят приближающийся автомобиль: из-за поднятых воротников, головных уборов и капюшонов. Поэтому водителям при приближении к пешеходному переходу необходимо заранее снизить скорость и остановиться, чтобы пропустить пешеходов. При этом особую бдительность следует проявлять по отношению к детям и пожилым участникам дорожного движения: они не всегда могут быстро и правильно среагировать на происходящее на проезжей части.
В завершение всем водителям вручили памятки по правилам дорожного движения и пожелали быть взаимно вежливыми на дороге, сообщает УГИБДД по Бурятии.
В Улан-Удэ водителей призвали к внимательности
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