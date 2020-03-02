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В Улан-Удэ родителям четверняшек выделят 8,3 млн на жильё

В Улан-Удэ родителям четверняшек выделят 8,3 млн на жильё
Общество,  Фото:пресс-служба правительства РБ
Четверня родилась в ноябре прошлого года

В Бурятии семье, в которой в ноябре родилось четверо детей, выделят 8,3 млн рублей на покупку жилья.

Региональное минсоцзащиты разработало законопроект по дополнительным мерам социальной поддержки семьям, в которых одновременно родилось четверо и более детей. Они будут получать единовременную денежную выплату на приобретение жилых помещений.

Согласно документу, единовременная выплата будет выделяться из расчёта 18 квадратных метров общей площади жилья на каждого члена семьи и средней рыночной стоимости одного квадратного метра в Бурятии, устанавливаемой федеральным законодательством.

Утверждённый норматив стоимости одного квадратного метра на I квартал 2020 года для расчёта размеров социальных выплат составляет 65 998 рублей.

- В настоящее время в Республике Бурятия зарегистрирована одна семья, в которой в ноябре 2019 года одновременно родилось четверо детей. Для реализации данной нормы в 2020 году потребность составит 8 315 748 рублей. Данные средства учтены в республиканском бюджете на 2020 год, - говорится в пояснительной записке к проекту закона.

Законопроект будут рассматривать на грядущей сессии Хурала, которая состоится 5 марта.

Как сообщал «Байкал-Daily», четверня – трое мальчиков и девочка – родилась в Улан-Удэ в республиканском перинатальном центре на улице Пирогова 22 ноября 2019 года. Малышей назвали Кирилл, Никита, Егор и Лиза.

14 января 2020 года новорождённые выписались из республиканского перинатального центра. Тогда отметили, что рождение четверняшек произошло впервые за историю современной Бурятии.

Четверня появилась на свет на 34 неделе – это был наиболее оптимальный срок. Роды прошли успешно.

- Рождение четверни произошло впервые в стенах перинатального центра, за 25 лет работы в акушерстве такого я ещё не встречала. Прошлый год был богат на такие события – родилось 112 двойни, одна тройня и одна четверня. Сам по себе факт рождения четверни мало описывается где-либо, поскольку это беременность высочайшего риска, опыта ведения таких родов очень мало. Когда пациентка к нам поступила, мы связывались с главным акушер-гинекологом ДФО и консультировались по поводу сроков рождения, - рассказала на выписке главный акушер-гинеколог минздрава республики Марина Ринчиндоржиева.



новорожденные дети жилье семьи
 
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