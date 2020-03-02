Лудуб Очиров сыграл на морин-хууре возле священного дерева в Индии

Лудуб Очиров, юный бурятский певец, композитор и аранжировщик, сейчас находится в Индии. В Instagram он выложил видео, на котором играет на морин-хууре рядом с деревом бодхи в городе Бодхгая. На записи видно, что в этом месте ходит много верующих.
Бодхгая - город в Индии, расположенный на северо-востоке страны, в штате Бихар, округ Гая, район Садар, на западном берегу реки Фалгу. Известен как место, где Сиддхартха Гаутама (Будда) достиг просветления по деревом бодхи. Один из главных центров буддийского паломничества.
Также Лудуб Очиров поделился видео игрой на морин-хууре с прекрасным видом на горы. Под роликом «Нютагайм амисхал. Дыхание Отчизны» Лудуб поделился: «Когда находишься за границей, мелодия звучит по-особенному».
В Иволгинском дацане в Бурятии также есть дерево бодхи.
В дацан небольшой отросток дерева бодхи привёз в 1960-е годы XIX Пандито Хамбо лама Жамбал Доржо Гомбоев. Дерево поместили в специально построенную оранжерею, где постоянно поддерживаются необходимые климатические условия, близкие к тем, в которых бодхи растёт на родине.
Ламы утверждают: в зависимости от того, как выглядит и как чувствует себя это дерево, можно судить о состоянии общества в целом. Был период, когда дерево сбросило много листьев, оставшиеся пожелтели, ветки стали сохнуть. В последние годы дерево зелёное и достаточно пышное.
В оранжерее в прошлом году были проведены ремонтные работы - их вынуждены были сделать в том числе из-за того, что дерево Бодхи сильно разрослось и «дом» стал ему мал.