Лудуб Очиров сыграл на морин-хууре возле священного дерева в Индии

Лудуб Очиров, юный бурятский певец, композитор и аранжировщик, сейчас находится в Индии. В Instagram он выложил видео, на котором играет на морин-хууре рядом с деревом бодхи в городе Бодхгая. На записи видно, что в этом месте ходит много верующих.







Также Лудуб Очиров поделился видео игрой на морин-хууре с прекрасным видом на горы. Под роликом «Нютагайм амисхал. Дыхание Отчизны» Лудуб поделился: «Когда находишься за границей, мелодия звучит по-особенному».







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