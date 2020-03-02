 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

02 Марта

01 Марта

Популярное

Шахматисты Бурятии заняли весь пьедестал чемпионата ДФО по блицу

Шахматисты Бурятии заняли весь пьедестал чемпионата ДФО по блицу
Общество,  Фото:пресс-служба федерации шахмат РБ
Жамсаран Цыдыпов взял «золото» в блице и быстрых шахматах

В Хабаровске 28 февраля начался чемпионат Дальневосточного федерального округа по блицу, быстрым и классическим шахматам.

В соревнованиях по блицу весь пьедестал почёта среди мужчин за бурятскими шахматистами: отличился и тренер, и его два ученика. Чемпионом ДФО по блицу стал лидер сборной Бурятии, международный гроссмейстер Жамсаран Цыдыпов. Серебряный призёр – главный тренер сборных команд РБ по шахматам, международный мастер Тимур Иванов. Бронзу взял в жесточайшем соперничестве с опытными мастерами ДФО юный мастер ФИДЕ 13-летний Эрдэм Хубукшанов.

Ещё одна ученица Тимура Иванова, представляющая Забайкальский край, 11-летняя кандидат в мастера спорта Яна Жапова взяла бронзу в соревнованиях по блицу среди женщин. Хорошо выступили и юные шахматисты Бурятии, финалисты предстоящего в апреле первенства России: на шестом месте среди мужчин Тамерлан Чындыгыр, на четвёртом месте среди женщин мастер ФИДЕ Сурэна Самданова, на седьмом месте кандидат в мастера Сойжина Комиссарова, на девятом – Номина Дармаева, на десятом – Дарима Саргаева. Об этом сообщает пресс-служба федерации шахмат Республики Бурятия.

По информации пресс-службы федерации шахмат России, самыми массовыми стали соревнования по быстрым шахматам, которые проходили два дня по швейцарской системе в 9 туров. На старт вышли 88 мужчин и 23 женщины.

В мужском турнире очередной успех отпраздновал Жамсаран Цыдыпов, получивший очередное «золото». Он набрал 8,5 очков из 9 возможных. Судьба других медалей решалась в заключительном туре. Ничьи на двух первых столах позволили сразу четырём участникам набрать одинаковое количество очков, и по местам их расставили дополнительные показатели. Это позволило Аюше Долсонову из Забайкальского края обойти в борьбе за бронзовую медаль Тамерлана Чындыгыра.

У женщин удача улыбнулась Сойжине Комиссаровой, которая в итоге стала бронзовым призёром по быстрым шахматам. 
шахматы чемпионат ДФО чемпионат Бурятия Забайкальский край Агинский Бурятский округ спорт
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Спортсменки из Бурятии взяли золото и серебро первенства России по армрестлингу
Спортсменки из Бурятии взяли золото и серебро первенства России по армрестлингу
Общество, 02.03.2020
Анастасия Савельева и Людмила Федосеева взяли золотую и серебряную медали
К 8 марта в Иркутске вырастили более 60 тысяч цветов
К 8 марта в Иркутске вырастили более 60 тысяч цветов
Общество, 02.03.2020
В их числе тюльпаны, гиацинты, крокусы и нарциссы
В Улан-Удэ устанавливают евробаки для сбора пластиковых бутылок
В Улан-Удэ устанавливают евробаки для сбора пластиковых бутылок
Общество, 02.03.2020
Контейнеры будут расположены возле школ, больниц, мест отдыха горожан
В Иркутской области перекрыли 92 нелегальных съезда на лёд
В Иркутской области перекрыли 92 нелегальных съезда на лёд
Общество, 02.03.2020
Оштрафовано 33 водителя за выезд на лёд
В Бурятии выпустили праздничный клип к Сагаалгану
В Бурятии выпустили праздничный клип к Сагаалгану
Общество, 02.03.2020
Артисты поют в клипе на бурятском языке в национальных костюмах
В Бурятию прибыл поезд «Царское золото» с туристами из 12 стран
В Бурятию прибыл поезд «Царское золото» с туристами из 12 стран
Общество, 02.03.2020
Туристы посетят Иволгинский дацан и старообрядческое село Тарбагатай
В Бурятии оцифровали тысячу фотографий фронтовиков и тружеников тыла
В Бурятии оцифровали тысячу фотографий фронтовиков и тружеников тыла
Общество, 02.03.2020
Продолжается масштабная акция «Дорога памяти». ВИДЕО
В Улан-Удэ студенты прошли психологический краш-курс
В Улан-Удэ студенты прошли психологический краш-курс
Общество, 02.03.2020
Студенты увидели, как лопаются воздушные шары, на которых были написаны их мечты и желания
В Бурятии бывший лётчик 38 лет добивается компенсации за потерянное здоровье
В Бурятии бывший лётчик 38 лет добивается компенсации за потерянное здоровье
Общество, 02.03.2020
Бывший военный лётчик, ставший инвалидом на службе, много лет тщетно ищет справедливости
Немецкая журналистка пила самогон и «шаманила» на севере Байкала
Немецкая журналистка пила самогон и «шаманила» на севере Байкала
Общество, 02.03.2020
Журналистка Андреа Динер провела зимние каникулы в селе Байкальское
В улан-удэнской колонии Масленицу отметили блинами с вареньем
В улан-удэнской колонии Масленицу отметили блинами с вареньем
Общество, 02.03.2020
Осуждённым также рассказали историю праздника
В Бурятии обучают навыкам по уходу за пожилыми и инвалидами
В Бурятии обучают навыкам по уходу за пожилыми и инвалидами
Общество, 02.03.2020
Обучение проходит в Улан-Удэ и Заиграевском районе
В Иркутске будут контролировать беспилотники
В Иркутске будут контролировать беспилотники
Общество, 02.03.2020
Это связано с проведением чемпионата мира по хоккею с мячом
В Улан-Удэ водителей призвали к внимательности
В Улан-Удэ водителей призвали к внимательности
Общество, 02.03.2020
Дорожные полицейские провели профилактическое мероприятие
В Улан-Удэ родителям четверняшек выделят 8,3 млн на жильё
В Улан-Удэ родителям четверняшек выделят 8,3 млн на жильё
Общество, 02.03.2020
Четверня родилась в ноябре прошлого года

Позитив

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^