Шахматисты Бурятии заняли весь пьедестал чемпионата ДФО по блицу

Общество, Фото: пресс-служба федерации шахмат РБ

Жамсаран Цыдыпов взял «золото» в блице и быстрых шахматах



В Хабаровске 28 февраля начался чемпионат Дальневосточного федерального округа по блицу, быстрым и классическим шахматам.



В соревнованиях по блицу весь пьедестал почёта среди мужчин за бурятскими шахматистами: отличился и тренер, и его два ученика. Чемпионом ДФО по блицу стал лидер сборной Бурятии, международный гроссмейстер Жамсаран Цыдыпов. Серебряный призёр – главный тренер сборных команд РБ по шахматам, международный мастер Тимур Иванов. Бронзу взял в жесточайшем соперничестве с опытными мастерами ДФО юный мастер ФИДЕ 13-летний Эрдэм Хубукшанов.



Ещё одна ученица Тимура Иванова, представляющая Забайкальский край, 11-летняя кандидат в мастера спорта Яна Жапова взяла бронзу в соревнованиях по блицу среди женщин. Хорошо выступили и юные шахматисты Бурятии, финалисты предстоящего в апреле первенства России: на шестом месте среди мужчин Тамерлан Чындыгыр, на четвёртом месте среди женщин мастер ФИДЕ Сурэна Самданова, на седьмом месте кандидат в мастера Сойжина Комиссарова, на девятом – Номина Дармаева, на десятом – Дарима Саргаева. Об этом сообщает пресс-служба федерации шахмат Республики Бурятия.



По информации пресс-службы федерации шахмат России, самыми массовыми стали соревнования по быстрым шахматам, которые проходили два дня по швейцарской системе в 9 туров. На старт вышли 88 мужчин и 23 женщины.



В мужском турнире очередной успех отпраздновал Жамсаран Цыдыпов, получивший очередное «золото». Он набрал 8,5 очков из 9 возможных. Судьба других медалей решалась в заключительном туре. Ничьи на двух первых столах позволили сразу четырём участникам набрать одинаковое количество очков, и по местам их расставили дополнительные показатели. Это позволило Аюше Долсонову из Забайкальского края обойти в борьбе за бронзовую медаль Тамерлана Чындыгыра.



У женщин удача улыбнулась Сойжине Комиссаровой, которая в итоге стала бронзовым призёром по быстрым шахматам.

