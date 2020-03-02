На Байкале нерпы готовятся к рождению детёнышей

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

В первой половине марта самка рожает одного или двух нерпят



В Бурятии на льду северного Байкала жизнь буквально бурлит – и в снежных забоях, и подо льдом. Щенные самки байкальской нерпы готовятся к рождению детёнышей, сообщили в пресс-службе ФГБУ «Заповедное Подлеморье».



Когтями самки проскребают запасные отнырки во льду, толщина которого около метра и даже более. Как правило, два первых отнырка нерпа делает на расстоянии 10-15 метров от своего подснежного логова, а последующие ещё дальше – до 200 метров.



- Индивидуальный участок самки бывает до 6 га, благо байкальские просторы неоглядны. Некоторые самки делают ещё и запасные логовища. В первой половине марта, в логовище под снегом самка рожает одного или реже двух нерпят. Они растут быстро, во многом благодаря тому, что до двух-трёх месяцев питаются молоком матери, хотя и сами уже добывают голомянок и бычков, - рассказывают в «Заповедном Подлеморье».



В начале июня нерпа на льдинах-оплотинах скапливается у берегов Фролихинского заказника, в бухте Сосновка и в Чивыркуйском заливе, прежде, чем отправиться в свой «летний санаторий» на Ушканьих островах.





