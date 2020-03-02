Храмы будут посвящены Сергию Радонежскому и великомученице Татиане
25 февраля митрополит Иркутского и Ангарский Максимилиан встретился с ректором ИРНИТУ Михаилом Корняковым.
Иркутская епархия сообщает, что были осмотрены возможные площадки для строительства храма Сергия Радонежского при ИРНИТУ и храма великомученицы Татианы при Иркутском государственном университете.
Новость о строительстве новых храмов возмутила иркутян. В комментариях на портале IRK.ru пользователи горько иронизируют: «Что при ИГУ, что при ИРНИТУ в поликлинику зайти страшно, но храмы, конечно, куда важнее», «Правильно! Город просто задыхается, от недостатка храмов на душу населения. Даёшь больше храмов, хороших и разных!»
Два новых храма построят в Иркутске
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Звёздный стилист разыграет индивидуальную консультацию
«Бентли», превращённый в танк, разогнался на дистанции в милю до 125 километров в час
«Проснулся заранее, чтобы не упустить ничего вкусного и интересного», - отмечают сотрудники учреждения
Росгвардейцы провели операцию по контролю за оборотом оружия
Бутылка с кисломолочным продуктом была без маркировки и заводской упаковки
Международная этно-группа выступила на фестивале современной музыки «UU.SOUND»
Пациент психоневрологического интерната Александр почти месяц живёт в новой семье
Молодой человек пожелал остаться неизвестным
Российские лыжницы заняли четвёртое место с обидным отставанием в 0,1 секунды
Всего гранты в России получили 15 театральных организаций
Карина Авдалян из Бурятии подровняла волосы известной певице
В копилке сборной Бурятии два золота, два серебра и одна бронза
Воспоминаниями поделился первый командир бурятского ОМОН Вячеслав Мархаев
Возглавил список Крым
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с Масленицы в Этнографическом музее