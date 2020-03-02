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Два новых храма построят в Иркутске

Два новых храма построят в Иркутске
Общество,  Фото:pixabay.com
Храмы будут посвящены Сергию Радонежскому и великомученице Татиане

25 февраля митрополит Иркутского и Ангарский Максимилиан встретился с ректором ИРНИТУ Михаилом Корняковым.

Иркутская епархия сообщает, что были осмотрены возможные площадки для строительства храма Сергия Радонежского при ИРНИТУ и храма великомученицы Татианы при Иркутском государственном университете.

Новость о строительстве новых храмов возмутила иркутян. В комментариях на портале IRK.ru пользователи горько иронизируют: «Что при ИГУ, что при ИРНИТУ в поликлинику зайти страшно, но храмы, конечно, куда важнее», «Правильно! Город просто задыхается, от недостатка храмов на душу населения. Даёшь больше храмов, хороших и разных!»
церковь православие
 
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