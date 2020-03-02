«Проснулся заранее, чтобы не упустить ничего вкусного и интересного», - отмечают сотрудники учреждения
В Иркутской зоогалерее проснулся барсук, сообщили сотрудники учреждения в соцсети.
- Бодренько проживаем дополнительный день зимы и встречаем весну! Барсук Бося к наступлению нового времени года давно готов, проснулся заранее, чтобы не упустить ничего вкусного и интересного, - шутят специалисты.
Пользователи не отстают от них и шутят в ответ – «Проснулся пораньше, чтобы блинов отведать».
Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ раньше времени из спячки вышли медведи в Этнографическом музее народов Забайкалья.
- Наши медведи приветствуют весну! Малыш и Семениха (так зовут мишек) решили не дожидаться наступления календарной весны и вышли на белый свет из своих берлог. Главной причиной, побудившей их покинуть зимние убежища – тёплая в целом зима и установившиеся высокие дневные температуры, - рассказали в музее.
В Иркутской зоогалерее проснулся барсук
Общество, Фото:
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