Молодой человек пожелал остаться неизвестным
Благотворитель, пожелавший остаться неизвестным, пожертвовал фонду «Здоровье Бурятии» 50 тысяч рублей. Радостную новость сообщила на своей странице в Facebook руководитель фонда Светлана Будашкаева.
- Новый цикл Восточный начался с хороших дел одного молодого, но осознанного человека! Он пожертвовал фонду 50 000 рублей, пожелав остаться неизвестным. Мотив: подарок фонду на Новый год, так он поздравил и решил сделать доброе дело. Расспросил, чем мы занимаемся, уточнил, на что могут пойти его пожертвования, - написала Светлана Будашкаева.
По её словам, он выбрал то направление, которое будет работать долго: первый детский коворкинг-центр для профессиональной ориентации особых детей, в частности, оборудование столярной мастерской. Светлана Будашкаева пообещала, что обязательно отчитается о потраченных деньгах.
- Спасибо вам, добрый человек! Счастья, здоровья, успехов в жизни! Пусть этот новый цикл 60-летний принесёт только самое хорошее, здоровых и хороших, добрых детей и внуков, семью крепкую и дружную, настоящих друзей! Я буду молиться за вас! – подытожила Светлана Будашкаева.
В прошлом году фонд собирал деньги на обучение специалиста-кинезиолога и создание кабинета кинезиологии и адаптивной физкультуры. Для этого были выпущены календари с полуголыми бурятскими спортсменами.
Аноним пожертвовал фонду «Здоровье Бурятии» 50 тысяч
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Всего гранты в России получили 15 театральных организаций
Карина Авдалян из Бурятии подровняла волосы известной певице
В копилке сборной Бурятии два золота, два серебра и одна бронза
Воспоминаниями поделился первый командир бурятского ОМОН Вячеслав Мархаев
Возглавил список Крым
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с Масленицы в Этнографическом музее
В следственном изоляторе отметили Белый месяц
В Северо-Байкальском районе прошёл конкурс чтецов «Мы о войне стихами говорим»
Мужчина распространял наркотическое вещество на территории города
По данным Бурятского гидрометцентра, 2 марта по республике переменная облачность
Певец первым в Бурятии устроил розыгрыш автомобиля в Instagram
Центральная площадь Улан-Удэ превратилась в широкую раздольную ярмарку.
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с воскресного митинга
Потерпевшей стороне причинён материальный ущерб в сумме семь миллионов рублей
Студентам рассказали о состоянии аварийности в городе, о мерах по предупреждению ДТП