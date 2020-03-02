 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

02 Марта

01 Марта

Популярное

Аноним пожертвовал фонду «Здоровье Бурятии» 50 тысяч

Аноним пожертвовал фонду «Здоровье Бурятии» 50 тысяч
Общество, 
Молодой человек пожелал остаться неизвестным

Благотворитель, пожелавший остаться неизвестным, пожертвовал фонду «Здоровье Бурятии» 50 тысяч рублей. Радостную новость сообщила на своей странице в Facebook руководитель фонда Светлана Будашкаева.

- Новый цикл Восточный начался с хороших дел одного молодого, но осознанного человека! Он пожертвовал фонду 50 000 рублей, пожелав остаться неизвестным. Мотив: подарок фонду на Новый год, так он поздравил и решил сделать доброе дело. Расспросил, чем мы занимаемся, уточнил, на что могут пойти его пожертвования, - написала Светлана Будашкаева.

По её словам, он выбрал то направление, которое будет работать долго: первый детский коворкинг-центр для профессиональной ориентации особых детей, в частности, оборудование столярной мастерской. Светлана Будашкаева пообещала, что обязательно отчитается о потраченных деньгах.

- Спасибо вам, добрый человек! Счастья, здоровья, успехов в жизни! Пусть этот новый цикл 60-летний принесёт только самое хорошее, здоровых и хороших, добрых детей и внуков, семью крепкую и дружную, настоящих друзей! Я буду молиться за вас! – подытожила Светлана Будашкаева.

В прошлом году фонд собирал деньги на обучение специалиста-кинезиолога и создание кабинета кинезиологии и адаптивной физкультуры. Для этого были выпущены календари с полуголыми бурятскими спортсменами.
благотворительность
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Бурятский оперный театр выиграл грант на «Князя Игорь»
Бурятский оперный театр выиграл грант на «Князя Игорь»
Общество, 02.03.2020
Всего гранты в России получили 15 театральных организаций
Ольга Бузова осталась довольна стрижкой от мастера из Бурятии
Ольга Бузова осталась довольна стрижкой от мастера из Бурятии
Общество, 02.03.2020
Карина Авдалян из Бурятии подровняла волосы известной певице
Бурятские борцы взяли пять медалей первенства России среди глухих
Бурятские борцы взяли пять медалей первенства России среди глухих
Общество, 02.03.2020
В копилке сборной Бурятии два золота, два серебра и одна бронза
В Бурятии вспоминают погибших 20 лет назад в Чечне бойцов ОМОН
В Бурятии вспоминают погибших 20 лет назад в Чечне бойцов ОМОН
Общество, 02.03.2020
Воспоминаниями поделился первый командир бурятского ОМОН Вячеслав Мархаев
Фоторепортаж: Улан-удэнцев накормили 2020 блинами
Фоторепортаж: Улан-удэнцев накормили 2020 блинами
Общество, 02.03.2020
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с Масленицы в Этнографическом музее
В улан-удэнском СИЗО осуждённые станцевали ёхор
В улан-удэнском СИЗО осуждённые станцевали ёхор
Общество, 02.03.2020
В следственном изоляторе отметили Белый месяц
На севере Бурятии со сцены прозвучали стихи о войне
На севере Бурятии со сцены прозвучали стихи о войне
Общество, 02.03.2020
В Северо-Байкальском районе прошёл конкурс чтецов «Мы о войне стихами говорим»
Читинца-наркомана отправили в колонию за сбыт «синтетики»
Читинца-наркомана отправили в колонию за сбыт «синтетики»
Общество, 02.03.2020
Мужчина распространял наркотическое вещество на территории города
В Улан-Удэ днём 6-8 мороза
В Улан-Удэ днём 6-8 мороза
Общество, 02.03.2020
По данным Бурятского гидрометцентра, 2 марта по республике переменная облачность
Ринчин Дашицыренов разыграл машину и почувствовал себя плохо
Ринчин Дашицыренов разыграл машину и почувствовал себя плохо
Общество, 01.03.2020
Певец первым в Бурятии устроил розыгрыш автомобиля в Instagram
В Улан-Удэ прошли масленичные гуляния
В Улан-Удэ прошли масленичные гуляния
Общество, 01.03.2020
Центральная площадь Улан-Удэ превратилась в широкую раздольную ярмарку.
В Улан-Удэ прошёл митинг за газификацию Бурятии
В Улан-Удэ прошёл митинг за газификацию Бурятии
Общество, 01.03.2020
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с воскресного митинга
Читинка, не оплатив покупку здания, перепродала его
Читинка, не оплатив покупку здания, перепродала его
Общество, 01.03.2020
Потерпевшей стороне причинён материальный ущерб в сумме семь миллионов рублей
В Улан-Удэ организовали краш-курс для первокурсников
В Улан-Удэ организовали краш-курс для первокурсников
Общество, 01.03.2020
Студентам рассказали о состоянии аварийности в городе, о мерах по предупреждению ДТП

Позитив

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^