Всего гранты в России получили 15 театральных организаций
Экспертный совет минкультуры определил получателей грантов правительства России на реализацию творческих проектов в 2020 году.
- Конкурсный отбор проводился в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 31.12.2016 № 1579 «Об утверждении правил предоставления из федерального бюджета субсидий некоммерческим организациям на оказание государственной поддержки (грантов) независимым театральным и музыкальным коллективам для реализации творческих проектов», - говорится на сайте федерального министерства.
Получателями стали 15 театральных организаций, в том числе Бурятский театр оперы и балета. Учреждение культуры республики поставит спектакль Александра Бородина «Князь Игорь».
Бурятский оперный театр выиграл грант на «Князя Игорь»
Общество, Фото:
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