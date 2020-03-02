Бурятский оперный театр выиграл грант на «Князя Игорь»

Всего гранты в России получили 15 театральных организаций



Экспертный совет минкультуры определил получателей грантов правительства России на реализацию творческих проектов в 2020 году.



- Конкурсный отбор проводился в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 31.12.2016 № 1579 «Об утверждении правил предоставления из федерального бюджета субсидий некоммерческим организациям на оказание государственной поддержки (грантов) независимым театральным и музыкальным коллективам для реализации творческих проектов», - говорится на сайте федерального министерства.



Получателями стали 15 театральных организаций, в том числе Бурятский театр оперы и балета. Учреждение культуры республики поставит спектакль Александра Бородина «Князь Игорь».

