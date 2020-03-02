Ольга Бузова осталась довольна стрижкой от мастера из Бурятии





Ольга Бузова осталась довольна работой мастера по волосам из Бурятии Карины Авдалян. Положительный отзыв известная певица выложила на своей странице в Instagram.- Мастер по волосам – Карина. Прекрасная работа, - поделилась Ольга Бузова.На странице самой Карины выложена другая видеозапись со звездой. На ней певица демонстрирует новую стрижку и делится впечатлениями.- Мы сегодня подровняли волосики. Кариночка, приятно было с тобой поработать. Я очень довольна, - призналась Ольга Бузова.Сама Карина также осталась в восторге от певицы. Короткий комментарий она оставила на своей странице в соцсети.- Оля, ты правда очень светлая, добрая девушка– написала Карина.Карина долгое время работала в Улан-Удэ и имела большой успех, у неё была одноимённая студия красоты. Некоторое время назад она переехала в Москву. Сейчас трудится в сети салонов премиум-класса. Она занималась преображениями продюсера Яны Рудковской, популярного блогера Кристины Дудковой, теннисистки Светланы Кузнецовой и многих других.