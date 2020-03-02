Ольга Бузова осталась довольна стрижкой от мастера из Бурятии

Карина Авдалян из Бурятии подровняла волосы известной певице
Ольга Бузова осталась довольна работой мастера по волосам из Бурятии Карины Авдалян. Положительный отзыв известная певица выложила на своей странице в Instagram.
- Мастер по волосам – Карина. Прекрасная работа, - поделилась Ольга Бузова.
На странице самой Карины выложена другая видеозапись со звездой. На ней певица демонстрирует новую стрижку и делится впечатлениями.
- Мы сегодня подровняли волосики. Кариночка, приятно было с тобой поработать. Я очень довольна, - призналась Ольга Бузова.
Сама Карина также осталась в восторге от певицы. Короткий комментарий она оставила на своей странице в соцсети.
- Оля, ты правда очень светлая, добрая девушка– написала Карина.
Карина долгое время работала в Улан-Удэ и имела большой успех, у неё была одноимённая студия красоты. Некоторое время назад она переехала в Москву. Сейчас трудится в сети салонов премиум-класса. Она занималась преображениями продюсера Яны Рудковской, популярного блогера Кристины Дудковой, теннисистки Светланы Кузнецовой и многих других.
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Карина Авдалян из Бурятии подровняла волосы известной певице
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