В копилке сборной Бурятии два золота, два серебра и одна бронза
Бурятские спортсмены успешно выступили на первенстве России по вольной борьбе среди юниоров 2000-2002 г.р. по спорту глухих. Соревнования прошли в Саранске с 28 февраля по 2 марта.
Всего в копилку Бурятии борцы принесли пять медалей различного достоинства.
Золотую медаль в весовой категории до 65 кг завоевал Сергей Евтюгин. Ещё одну золотую медаль в копилку республики принёс Николай Капустин в весе 79 кг.
В весовой категории до 61 кг второе место занял Иван Максимов. В весе 65 кг бронзовым призёром стал Руслан Торпинкеев Руслан. В весовой категории 92 кг второе место занял Николай Берельтуев, сообщает пресс-служба минспорта Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», на прошлой неделе бурятскому борцу Александру Богомоеву, выигравшему чемпионат Европы, земляки из Усть-Орды подарили миллион рублей.
Бурятские борцы взяли пять медалей первенства России среди глухих
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