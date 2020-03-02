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Байкал в тройке самых желанных направлений для экстремального отдыха

Байкал в тройке самых желанных направлений для экстремального отдыха
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Возглавил список Крым

Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru опросил пользователей социальных сетей и узнал, куда бы они поехали в 2020 году за необычным и экстремальным отдыхом.

Крым (35%) лидирует в списке самых желанных направлений у любителей экстремального отдыха. В Крыму есть возможность заниматься роупджампингом (прыжки с веревкой с высоких объектов), зиплайном (спуск по стальному канату), скайлайном (хождение по натянутой стропе), каякингом (спуск по горным рекам), а также виндсерфингом, вэйкбордингом и дайвингом.

В тройку локаций, где туристы хотели бы необычно и активно отдохнуть в этом году, также вошли Камчатка (18,3%), Горный Алтай и озеро Байкал, набравшие по 13,3% голосов. Камчатка привлекает на свои земли поклонников фрирайда и хели-ски, хели-бординга (заброс на гору с вертолета и последующий спуск), сложных спусков на склонах вулканов и сопок. Здесь круглый год доступен серфинг, однако в холодные сезоны для этого потребуется дополнительная экипировка. В республику Алтай едут, чтобы покататься на одиннадцатикилометровых трассах в байк-парке, пройти маршруты по Северо-Чуйскому хребту и сплавляться по горным реками Чуя и Катунь.

По данным опроса Tvil.ru, пользователи соцсетей также отметили, как самые желанные направления для экстремального отдыха, Абхазию (6,67%), Карелию (5%), Краснодарский край (3,3%), Приэльбрусье, Карачаево-Черкесию, Хакасию и Ямал (по 1,67%).

Десять направлений, самых желанных для экстремального отдыха 2020:

1. Крым, 35%
2. Камчатка, 18,3%
3-4. Горный Алтай и озеро Байкал, 13,3%
5. Абхазия, 6,67%
6. Карелия, 5%
7. Краснодарский край, 3,3%
8-9-10. Приэльбрусье и Карачаево-Черкесия, Хакасия и Ямал, 1,67%





Байкал туризм
 
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