В улан-удэнском СИЗО осуждённые станцевали ёхор

Общество, Фото: Сергей Тарасенко из архива

В следственном изоляторе отметили Белый месяц



В СИЗО-1 для осуждённых, отбывающих наказание в отряде хозяйственного обслуживания, прошли мероприятия, посвящённые празднованию Нового года по восточному календарю.



Осуждённые посмотрели фильм и видеоролики об истории и традициях празднования Сагаалгана. Также осуждённые посоревновались в национальные бурятские игры шагай наадан и hээр шаалган.



В завершении осуждённые исполнили танец ёхор, сообщает пресс-служба УФСИН.

