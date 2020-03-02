По данным Бурятского гидрометцентра, 2 марта по республике переменная облачность
Ночью местами небольшой снег, днём преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 5-10, местами до 12-16 м/с. Температура ночью 13-18, местами 23-28, днём 4-9, местами 10-15 мороза.
В Улан-Удэ ночью небольшой снег, днём без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура ночью 15-17, днём 6-8 мороза.
В Улан-Удэ днём 6-8 мороза
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