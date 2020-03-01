На Первом канале рассказали историю мальчика, пострадавшего в ДТП в Бурятии

Мальчик сейчас будет проходить очередные обследования в клинике Рошаля в Москве
В программе «Человек и закон» на Первом канале вновь рассказали об истории мальчика из Бурятии, которого сбила машина в мае прошлого года.
Как сообщал «Байкал-Daily», 31-летний водитель «ВАЗ-2106» на огромной скорости сбил ребёнка, шедшего по улице Парковая в посёлке Новый Уоян в Северо-Байкальском районе. Таксист, не имевший прав, пытался скрыться с места происшествия и не оказал помощь школьнику. 11-летний Максим получил множественные тяжёлые травмы, включая перелом черепа.
Ребёнок был прооперирован в республике, затем в Москве в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии – клинике Рошаля. Там лечение Максима курировал директор клиники, хирург Валерий Митиш.
И в конце прошлого года суд в Северобайкальске вынес приговор: таксист не отправился в колонию, он лишь получил ограничение свободы на 2,3 года и лишение водительских прав на 2,6 года. Виновнику запрещено менять место жительства без разрешения и покидать Северо-Байкальский район. Также суд взыскал с осуждённого процессуальные издержки в доход федерального бюджета в размере 7 тысяч 400 рублей.
В Верховном суде этот приговор был оставлен без изменения. Правозащитники намерены подавать кассационную жалобу по громкому делу.
- Вера в людей, надежда на чудо, собственный стойкий характер сильнее любых препятствий и невзгод. Как правило, герои наших сюжетов знают это не понаслышке, о судьбе Максима, попавшего в страшное ДТП, которое переломило всю его маленькую жизнь, мы рассказали в начале января. Сегодня у нас хорошие новости, - сказал в начале программы «Человек и закон» ведущий Алексей Пименов.
Затем зрителям рассказали о подробностях аварии, случившейся весной 2019 года.
- Вы знаете, у него размозжение лобных долей, у него нет лобных долей вообще. Изменения белые, вот они. Они просто заменились кистами. Интеллект у него сохранённый, но он не понимает вот этих граней. Он из крайности в крайность, ему что-нибудь скажи - он заплачет. Он будет плакать так, что мало не покажется, - поведала мама мальчика о последствиях аварии.
В сюжете говорится – «То, что пережил Максим – настоящая мясорубка, по-другому не скажешь. После ДТП у него был шанс один из ста, чтобы выжить. Врачи из нескольких больниц боролись за него как могли».
- В Северобайкальске ждали две реанимационные машины, потом его забрали в Железнодорожную больницу, там был аппарат МРТ, сделали МРТ. И я сидела возле реанимации, вышел врач, заведующий больницей – замечательный человек, я хочу, чтобы все знали это – и говорит «У нас нет нейрохирурга, к сожалению, и у нас нет возможности прооперировать как положено. Но давайте дадим ребёнку шанс, его нужно прооперировать, иначе транспортировку самолётом он не перенесёт». Они его забрали, при этом я знала, что нет нейрохирургов, будут делать хирурги-травматологи. Они сделали ему операцию наслепую, без специальных аппаратов. Хорошо помню, мне врач сказал – «Вы знаете, Максим очень хочет жить. В первый раз оперировали ребенка, который цепляется за жизнь. Он сам держал давление, при этом с такими тяжелыми травмами. Мы прямо чувствовали, что он прямо цепляется, он хочет жить», - продолжила мама ребёнка в сюжете известной передачи.
После операции для Максима организовали транспортировку вертолётом в Улан-Удэ, в республиканскую больницу, чтобы бороться за его жизнь дальше.
«Еще несколько сложных операций, и к сентябрю местные медики честно признались – что могли – сделали, остальное не в наших силах», говорится в материале программы «Человек и закон».
- Он вот с такой головой, черепа нет, только лицо, можно сказать. Сказали: не проводим операцию – закрытие дефектов свода черепа. И выписали нас домой. У него скакало давление. Он не разговаривал, просто лежал и смотрел в потолок одним глазом. Без всяких движений, я кормила его через зонд шприцом. Когда нас выписали, сказали – вам нужно в Москву. Только там могут сделать операцию, - рассказывает мама Максима.
Благодаря неравнодушию отдельных людей, им удалось попасть в Москву. В клинике Леонида Рошаля Максиму сделали всё необходимое по закрытию сводов черепа. После этого встал вопрос о длительной реабилитации, нужны были деньги.
«Именно в этот момент мы познакомились с ними, выпустили сюжет. И как это не раз уже было, им на помощь пришли наши замечательные телезрители», сообщается в программе «Человек и закон».
Первый сюжет о Максиме вышел 1,5 месяца назад, и отклик был невероятный. Благодаря материальной помощи и поддержке зрителей, Максим с мамой снова смогли приехать в Москву, сначала он пройдёт очередные обследования в клинике Рошаля, потом будут решать – где проводить реабилитацию.
- У нас получилось собрать на 1,5 реабилитации, если так взять. Сейчас нас госпитализируют в больницу, я очень надеюсь, что врачи посмотрят, напишут свой вердикт, как его можно реабилитировать. Всех пугает его остеопороз, эпилепсия, - отметила мама пострадавшего ребёнка.
По словам журналиста, найти подходящий реабилитационный центр им действительно очень непросто. За такие сложные случаи практически никто не берётся, но они не падают духом, радуются мелочам. У Максима новая лёгкая коляска, новая причёска и кое-что из одежды.
В заключение говорится, что Максима с мамой «ждут больницы, медицинские центры и операции – настоящее сражение за то, чтобы просто снова научиться стоять». «Но самое главное – они верят в лучшее, и к самым сложным битвам готовы», подытожил корреспондент.
На Первом канале рассказали историю мальчика, пострадавшего в ДТП в Бурятии
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