Читинская группа «ДжаЯмми» на фестивале в Улан-Удэ: «Завидуем белой завистью»

Фронтмен группы Артём Прасков рассказал о философии «ДжаЯмми» и подлился впечатлениями от фестиваля «UU.SOUND»
В Улан-Удэ с 26 по 29 февраля проходил первый фестиваль современной музыки «UU.SOUND». Каждый вечер на разных площадках города проходили шоукейсы, которые знакомили зрителей с творчеством разных исполнителей, начиная от молодых и малоизвестных до тех, кто уже популярен по всей стране и даже за её пределами.
27 февраля на площадке ФСК и 28 февраля в клубе «69» перед улан-удэнцами выступала читинская группа «ДжаЯмми». Фронтмен группы Артём Прасков рассказал «Байкал-Daily» об особой философии «ДжаЯмми» и о том, как начиналась их музыкальная карьера.
- Артём, расскажите, как вам фестиваль? Какие впечатления от выступлений на двух площадках?
- Фестиваль проходит круто, эмоции зашкаливают. Очень приятно, что у вас проводятся мероприятия такого масштаба. Мы же из Читы, соседний регион, так что мы завидуем белой завистью, если честно. Мы выступали вчера на площадке ФСК - впервые перед такой большой аудиторией. Звучание отличалось, было непривычно. В целом нам очень понравилось, мы выложились даже не на сто, а на все сто пятьдесят.
Зрители – это другой разговор, хотя бы потому что мы малоизвестная группа, и в Улан-Удэ нас не знали до этого момента. Кроме того, мы поём свою музыку, конечно, люди не знали тексты песен. Хотя я видел, что публике нравилось.
В клубе 69 мы сыграли два сета – акустический и танцевальный, дали концерт на 80 минут. В акустическом сете играют две гитары, скрипка, голос и перкуссия – будем исполнять лиричные и душевные песни. В танцевальном сете будет ди-джей, барабаны и вокал.
- Известно, что раньше ваша группа состояла только из двух человек – вас и Ивана Соломатова. Сейчас вас больше, расскажите, когда вы решили расшириться и зачем?
- Группа «ДжаЯмми» образовалась в 2016 году, но все эти годы мы играли вдвоем с другом в акустическом формате. В январе этого года мы расширились - сейчас у нас пять музыкантов. Мы решили расшириться, потому что нам наскучило вдвоём, захотелось делать что-то такое, под что можно двигаться и передавать иные эмоции. Раньше наша музыка была более спокойная, во всех стихах делали акцент на вкладываемом смысле. Сейчас на самом деле ничего не поменялось кардинально, однако стало еще красивее, звучание стало полнее. В текстах песен танцевального сета тоже есть определённый смысл, но мы решили все-таки не перегружать, чтобы люди могли просто танцевать и получать позитивные эмоции.
- Как и когда вы поняли, что хотите заниматься музыкой?
- Взял в руки гитару в 16 лет, не умел ни петь, ни играть. Я влюбился в девушку, и она мне сказала, что любит, когда парни играют на гитаре. Я хотел впечатлить её, научился играть, потом начал писать песни. С девушкой мы давно не вместе, а музыка со мной. С 2011 по 2015 год участвовал в группах «Бонни и Клайд» и «Клайд Би». Это был классический рок с элементами звучания «Pink Floyd».
- Артём, расскажите, как появилось «ДжаЯмми» и что означат название группы?
- Мы с другом просто решили в один момент играть вместе. В акустическом формате, не собирать пока группу. Написали первую песню «Город на Неве». Потом нас пригласили выступать в пабе и дали нам буквально 20 минут, за которые мы должны были придумать название группы. Мы устроили мозговой штурм и просто кидали любые слова, как бы играя в «Города». Через 10 минут мы сгенерировали «ДжаЯмми».
- Расскажите, какие идеи транслирует ваша группа и имеет ли свою философию?
- Да, у нашей группы есть своя небольшая философия. Я расскажу. У человека есть своё «я», и это «я» - центр его вселенной. И мы считаем, что человек должен относится к себе с любовью и уважением. И наша группа про любовь в целом. Мы стараемся не разделять это высокое чувство. Наши песни все о любви. Например, есть песня «Последний самурай», она о том, что у человека свой путь и своя дорога, и размениваться на другое не стоит. А есть песня «Танцы», она о нетрадиционной любви между женщиной и женщиной. Мы рассказываем о том, что ЛГБТ для современных подростков - не более чем мода. Мы хотели показать, что это что-то надуманное, это не настоящая любовь для них.
- Проходят ли у вас в Чите концерты? Как вы общаетесь со своими фанатами?
- В январе этого года прошёл наш первый сольный концерт, длился два часа, собрали боле 200 человек – по меркам Читы это очень хорошо. Мы знаем многих наших фанатов и дружим с ними, иногда делаем разные «ништяки». К концерту мы, например, выпустили свой мерч – чёрные толстовки, на которых изображён логотип нашей группы – золотой треугольник и надпись «ДжаЯмми» чёрным, но буква «Я» - золотистая и в центре треугольника.
- Артём, какую музыку вы слушаете и кем вдохновляетесь? Какие исполнители, выступающие на «UU.SOUND», вам запомнились?
- Я фанат Боба Марли, когда мне хочется поднять настроение, я всегда включаю только его. Недавно меня вдохновила оркестровая композиция «Время, вперёд» Свиридова. Стараюсь слушать все, люблю Gruppa Skryptonite - звучание очень красивое. Свою музыку я тоже слушаю, но скорее не наслаждаюсь, а оцениваю.
На фестивале мне очень нравится монгольская группа Silhoette Tuesday, их музыка и образы, как они ведут себя на сцене. Thomas Azier тоже очень понравился.
Читинская группа «ДжаЯмми» на фестивале в Улан-Удэ: «Завидуем белой завистью»
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