В Улан-Удэ организовали краш-курс для первокурсников

Общество, Фото: пресс-служба МВД по Бурятии

Студентам рассказали о состоянии аварийности в городе, о мерах по предупреждению ДТП



В Улан-Удэ сотрудники ГИБДД вместе с представителями МЧС организовали для первокурсников специальности «Защита в чрезвычайных ситуациях» технологического колледжа ВСГУТУ психологический краш-курс.



Вначале сотрудники экстренных служб попросили студентов написать свои мечты и желания. Молодые люди с радостью поделились своими мечтами и желаниями и, записав их на стикерах, приклеили на разноцветные воздушные шары. После чего сотрудники ГИБДД рассказали студентам о состоянии аварийности в городе, о мерах по предупреждению ДТП.



Автоинспекторы продемонстрировали записи с видеорегистраторов, на которых видно, как водители совершают наезд на пешеходов, в том числе в зоне нерегулируемых пешеходных переходов, акцентируя внимание на том, что пешеходный переход не всегда является гарантом безопасности. При переходе проезжей части пешеход также является участником дорожного движения и должен убедиться в безопасности перехода - объяснили инспекторы.



Сотрудники МЧС рассказали о том, как ликвидируют последствия ДТП, подчеркнули, что очень важно помочь человеку в первые минуты случившегося, чтобы последствия пережитого как можно меньше сказались на его состоянии, сопровождая повествование фотографиями и видеоматериалами с мест аварий.



Лопнув воздушные шары, автоинспекторы показали, как жизнь человека может оборваться в один момент, и все мечты и желания так и останутся на бумаге.



В конце встречи инспекторы пожелали студентам успехов в учёбе, общественной деятельности, внимательности и ответственности за свои действия в качестве участника дорожного движения, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

