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Читинка, не оплатив покупку здания, перепродала его

Читинка, не оплатив покупку здания, перепродала его
Общество,  Фото:pixabay.com
Потерпевшей стороне причинён материальный ущерб в сумме семь миллионов рублей

В Забайкалье возбуждено уголовное дело по факту хищения имущества путём обмана и злоупотребления доверием.

Установлено, что между двумя предпринимателями заключён договор купли-продажи одноэтажного нежилого здания магазина, расположенного в посёлке Агинское. Согласно договору, здание магазина переходит в собственность 44-летней жительницы Читы, которая, в нарушение условий договора, оплату за недвижимое имущество не произвела. Злоумышленница перепродала здание магазина другому предпринимателю за 2 090 000 рублей. Полученными средствами женщина распорядилась по своему усмотрению.

Потерпевшей причинён материальный ущерб в сумме семь миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Проводится расследование, устанавливаются обстоятельства совершённого преступления, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

мошенничество
 
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