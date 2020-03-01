Потерпевшей стороне причинён материальный ущерб в сумме семь миллионов рублей
В Забайкалье возбуждено уголовное дело по факту хищения имущества путём обмана и злоупотребления доверием.
Установлено, что между двумя предпринимателями заключён договор купли-продажи одноэтажного нежилого здания магазина, расположенного в посёлке Агинское. Согласно договору, здание магазина переходит в собственность 44-летней жительницы Читы, которая, в нарушение условий договора, оплату за недвижимое имущество не произвела. Злоумышленница перепродала здание магазина другому предпринимателю за 2 090 000 рублей. Полученными средствами женщина распорядилась по своему усмотрению.
Потерпевшей причинён материальный ущерб в сумме семь миллионов рублей.
Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».
Проводится расследование, устанавливаются обстоятельства совершённого преступления, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
Читинка, не оплатив покупку здания, перепродала его
Общество, Фото:
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