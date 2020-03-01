Читинка, не оплатив покупку здания, перепродала его

Потерпевшей стороне причинён материальный ущерб в сумме семь миллионов рублей



В Забайкалье возбуждено уголовное дело по факту хищения имущества путём обмана и злоупотребления доверием.



Установлено, что между двумя предпринимателями заключён договор купли-продажи одноэтажного нежилого здания магазина, расположенного в посёлке Агинское. Согласно договору, здание магазина переходит в собственность 44-летней жительницы Читы, которая, в нарушение условий договора, оплату за недвижимое имущество не произвела. Злоумышленница перепродала здание магазина другому предпринимателю за 2 090 000 рублей. Полученными средствами женщина распорядилась по своему усмотрению.



Потерпевшей причинён материальный ущерб в сумме семь миллионов рублей.



Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».



Проводится расследование, устанавливаются обстоятельства совершённого преступления, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.



