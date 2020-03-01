Участники выполнили нормативы по подготовке миномётов к стрельбе, обнаружению целей и корректировке огня
В Бурятии на полигоне Восточного военного округа «Бурдуны» завершился второй этап конкурса по полевой выучке подразделений артиллерии «Мастера артиллерийского огня», входящего в программу «АрМИ-2020».
Военнослужащие выполнили боевые стрельбы из модернизированных 120-миллиметровых миномётов «Сани», обладающих улучшенными характеристиками системы прицеливания, усовершенствованной опорной плитой с шарниром, позволяющей наводить миномёт по горизонтали без разворота тяжёлой опоры.
Участники выполнили нормативы по подготовке миномётов к стрельбе, обнаружению целей и корректировке огня.
Для определения сильнейших минометные расчёты на время поразили мишени, расположенные на дистанциях от тысячи до 1,5 тысячи метров, имитирующих живую силу условного противника, в том числе и в ночное время, выполнили боевые стрельбы из ручного противотанкового гранатомёта РПГ-7В, пулемёта ПКТ и автомата АК-74.
Также команды выполнили нормативы по вождению на штатных автомобилях «Урал» на специальной трассе с различными препятствиями.
Лучшие артиллерийские расчёты по итогам конкурса представят объединение ВВО на окружном этапе, который состоится в первой половине марта на полигоне «Бурдуны» в Бурятии, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
В Бурятии завершился этап конкурса «Мастера артиллерийского огня»
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