Окружной этап конкурсов «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск» стартует в середине марта
На полигоне «Бурдуны» Восточного военного округа в Бурятии завершились вторые отборочные этапы конкурсов «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск».
Экипажи танков (Т-72Б3) и боевых машин пехоты (БМП-2) в составе взводов состязались в мастерстве владения вверенной штатной техникой, выявляя сильнейших в скорости прохождения дистанции и точности поражения различных мишеней из вооружения танков и боевых машин пехоты, в том числе при стрельбе с ходу.
Танкисты на время преодолели комплекс препятствий, включённых в биатлонную трассу, и поразили цели из танковых пушек и пулемётов. При прохождении «Индивидуальной гонки» участники соревновались в прохождении маршрута протяжённостью 7 километров.
На огневом рубеже полигона «Бурдуны» экипажи поразили мишени, имитирующие танки и низко летящие воздушные цели, на дистанциях от 600 до 1800 метров.
В подготовке к окружному этапу конкурса активное участие приняли действующие чемпионы мира по «Танковому биатлону» – прапорщик Бато Цыдыпов, старшина Иван Осеев и чемпион мира танкового биатлона 2018 года капитан Дмитрий Черноштан.
Лучшим по итогам второго этапа конкурса «Танковый биатлон» стал экипаж танка Т-72Б3 старшего сержанта Сергея Михеева от мотострелкового соединения округа из Кяхты.
Окружной этап конкурсов «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск» стартует в середине марта. В нём определят лучшие экипажи Т-72Б3 и БМП-2, которые примут участие во всеармейском этапе конкурсов, сообщает пресс-служба ВВО.
В Бурятии определился лучший экипаж для участия в окружном «Танковом биатлоне»
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