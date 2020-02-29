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В Бурятии получившая топором по голове женщина защищала нападавшего

В Бурятии получившая топором по голове женщина защищала нападавшего
Общество,  Фото:pixabay.com
Женщина утверждала, что сама виновата в произошедшем

Житель Бурятии признан виновным в покушении на убийство своей знакомой. Его приговорили к четырём годам колонии строгого режима. Он пытался обжаловать суровый приговор, также за него вступилась пострадавшая.

Преступление произошло 13 апреля 2019 года около двух часов дня. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, женщина нецензурно выразилась в адрес осуждённого. Мужчина, разделывавший в этот момент свиные ноги кухонным топором, за оскорбление ударил женщину по голове. 

Его сожительница тут же вызвала скорую помощь. Медики сделали перевязку, дальнейшее лечение она не проходила.

Потерпевшая просила переквалифицировать его действия на причинение лёгкого вреда здоровью и применить наказание, не связанное с лишением свободы, так как на его иждивении находятся его мать и гражданская жена, которые являются инвалидами.

Также она говорила, у знакомого не было умысла на причинение ей смерти. По её мнению, к убийству мужчина не готовился, она сама спровоцировала инцидент, оскорбив его. Она не имела к нему претензий, поскольку сама себя считала виноватой.

Апелляционным определением Верховного суда Бурятии приговор Железнодорожного районного суда Улан-Удэ оставлен без изменения, а апелляционные жалобы осуждённого и потерпевшей без удовлетворения.

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