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Травмированные в горах в Бурятии туристы эвакуированы в Иркутск

Травмированные в горах в Бурятии туристы эвакуированы в Иркутск
Общество, 
Пострадавшие получили травмы грудной клетки и колена

Как сообщал «Байкал-Daily», на базе «Шумакские источники» Окинского района Бурятии находятся двое человек с травмами, которым необходима эвакуация. В составе зарегистрированной группы из четырёх человек они шли по туристическому маршруту через перевал Горных Духов и в результате падения с небольшой высоты получили травмы.

- По словам старшего группы, у двоих мужчин – 59 и 48 лет – травмы грудной клетки и колена. Пострадавшие находятся в сознании. Требовалась эвакуация вертолётом, так как пешим порядком время возвращения составило бы примерно двое суток, - рассказал Андрей Кармаданов, начальник поисково-спасательной службы ОГКУ «Пожарно-спасательная служба Иркутской области.

Из Иркутска на Шумак вылетел вертолёт Ми-8 МЧС России с группой из четырёх спасателей и врача на борту. Пострадавшие были подняты на борт воздушного судна и эвакуированы в город Иркутск. Им была оказана медицинская помощь, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.

МЧС туристы туризм спасательная операция
 
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