У мужчины также изъяли синтетический наркотик
Вечером 27 февраля сотрудники патрульно-постовой службы в Улан-Удэ остановили мужчину, который был дезориентирован в пространстве.
Он был доставлен в медицинское учреждение для освидетельствования. Экспертиза показала, что 44-летний мужчина находится в состоянии наркотического опьянения.
У мужчины обнаружен и изъят синтетический наркотик общей массой около одного грамма. Он привлечен к административной ответственности употребление запрещённых веществ.
По факту хранения наркотика дознавателем возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Полицейские напоминают, что об известных вам лицах, распространяющих наркотики, местах продажи наркотических средств или наркопритонах необходимо сообщить в органы внутренних дел по «телефону доверия»: 8(3012)292-292 (информация принимается анонимно, круглосуточно).
В Улан-Удэ заблудился наркоман
Общество, Фото:
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