 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

29 Февраля

28 Февраля

Популярное

В Улан-Удэ заблудился наркоман

В Улан-Удэ заблудился наркоман
Общество,  Фото:из архива
У мужчины также изъяли синтетический наркотик

Вечером 27 февраля сотрудники патрульно-постовой службы в Улан-Удэ остановили мужчину, который был дезориентирован в пространстве.

Он был доставлен в медицинское учреждение для освидетельствования. Экспертиза показала, что 44-летний мужчина находится в состоянии наркотического опьянения.

У мужчины обнаружен и изъят синтетический наркотик общей массой около одного грамма. Он привлечен к административной ответственности употребление запрещённых веществ.

По факту хранения наркотика дознавателем возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

Полицейские напоминают, что об известных вам лицах, распространяющих наркотики, местах продажи наркотических средств или наркопритонах необходимо сообщить в органы внутренних дел по «телефону доверия»: 8(3012)292-292 (информация принимается анонимно, круглосуточно).
наркотики
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ заблудился наркоман
В Улан-Удэ заблудился наркоман
Общество, 29.02.2020
У мужчины также изъяли синтетический наркотик 
Уборщица украла телефон жительницы Бурятии
Уборщица украла телефон жительницы Бурятии
Общество, 29.02.2020
Воровку узнали охранники торгового центра 
Травмированные в горах в Бурятии туристы эвакуированы в Иркутск
Травмированные в горах в Бурятии туристы эвакуированы в Иркутск
Общество, 29.02.2020
Пострадавшие получили травмы грудной клетки и колена
Испанский велосипедист, отправившийся на Байкал, прибыл в Улан-Удэ
Испанский велосипедист, отправившийся на Байкал, прибыл в Улан-Удэ
Общество, 29.02.2020
Хосе Пахарес записал видеообращение возле памятника Ленину 
На Байкальский ледовый марафон зарегистрировались 135 бегунов
На Байкальский ледовый марафон зарегистрировались 135 бегунов
Общество, 29.02.2020
Мероприятие состоится в ближайшее воскресенье в Иркутской области и Бурятии
В Улан-Удэ продолжается фестиваль современной музыки«UU.SOUND»
В Улан-Удэ продолжается фестиваль современной музыки«UU.SOUND»
Общество, 29.02.2020
 «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с мероприятия 
На Байкале снесут 11 турбаз
На Байкале снесут 11 турбаз
Общество, 29.02.2020
Турбазы построены с нарушениями закона 
В Улан-Удэ сотрудники ГИБДД в поликлинике рассказали о фликерах
В Улан-Удэ сотрудники ГИБДД в поликлинике рассказали о фликерах
Общество, 29.02.2020
Профилактические беседы были проведены с детьми и их родителями
Два города Бурятии выиграли 115 млн рублей на благоустройство
Два города Бурятии выиграли 115 млн рублей на благоустройство
Общество, 29.02.2020
Результаты конкурса стали известны вчера 
Житель Бурятии украл у знакомой технику, обувь и домашние заготовки
Житель Бурятии украл у знакомой технику, обувь и домашние заготовки
Общество, 29.02.2020
Мужчина совершил кражу, когда приятельницы не оказалось дома 
В Улан-Удэ днём 4-6 мороза
В Улан-Удэ днём 4-6 мороза
Общество, 29.02.2020
По данным Бурятского гидрометцентра, 29 февраля по республике днём местами небольшой снег
Улан-Удэ примет международный турнир по вольной борьбе
Улан-Удэ примет международный турнир по вольной борьбе
Общество, 28.02.2020
На «Baikal Open» приедут около 250 спортсменов из 16 стран

Позитив

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^