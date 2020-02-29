В Улан-Удэ заблудился наркоман

Общество, Фото: из архива

У мужчины также изъяли синтетический наркотик



Вечером 27 февраля сотрудники патрульно-постовой службы в Улан-Удэ остановили мужчину, который был дезориентирован в пространстве.



Он был доставлен в медицинское учреждение для освидетельствования. Экспертиза показала, что 44-летний мужчина находится в состоянии наркотического опьянения.



У мужчины обнаружен и изъят синтетический наркотик общей массой около одного грамма. Он привлечен к административной ответственности употребление запрещённых веществ.



По факту хранения наркотика дознавателем возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



Полицейские напоминают, что об известных вам лицах, распространяющих наркотики, местах продажи наркотических средств или наркопритонах необходимо сообщить в органы внутренних дел по «телефону доверия»: 8(3012)292-292 (информация принимается анонимно, круглосуточно).

