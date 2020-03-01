По данным Бурятского гидрометцентра, 1 марта по республике неустойчивая погода
Местами небольшой снег. Ветер северо-западный 2-7, днём местами до 15-17 м/с. Температура ночью 12-17, местами 22-27, днём 1-6, местами 9-14 мороза.
В Улан-Удэ ночью без существенных осадков, днём небольшой снег. Ветер северо-западный 3-8, днем 8-13 м/с. Температура ночью 15-17, днём 2-4 мороза.
В первый день весны в Улан-Удэ снежно
Общество, Фото:
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