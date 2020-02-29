Уборщица украла телефон жительницы Бурятии

Воровку узнали охранники торгового центра



27 февраля 20-летняя жительница Заиграевского района Бурятии заявила в полицию о краже. Девушка, работающая в кафе в торгово-развлекательном центре города, около заведения выронила телефон стоимостью около семи тысяч рублей. Пропажу она обнаружила спустя некоторое время, однако гаджет так и не нашла.



Сотрудники полиции приступили к оперативно-розыскным мероприятиям, вскоре подозреваемая была установлена. Ею оказалась техработник – ранее не судимая 37-летняя женщина. Коллегу по видео с камер видеонаблюдения опознали охранники центра. В помещении для технического персонала правоохранителями был обнаружен спрятанный мобильный.



По словам злоумышленницы, телефон она украла для личного пользования. В содеянном раскаялась, вину признала.



За кражу возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



