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Уборщица украла телефон жительницы Бурятии

Уборщица украла телефон жительницы Бурятии
Общество,  Фото:pixabay.com
Воровку узнали охранники торгового центра

27 февраля 20-летняя жительница Заиграевского района Бурятии заявила в полицию о краже. Девушка, работающая в кафе в торгово-развлекательном центре города, около заведения выронила телефон стоимостью около семи тысяч рублей. Пропажу она обнаружила спустя некоторое время, однако гаджет так и не нашла.

Сотрудники полиции приступили к оперативно-розыскным мероприятиям, вскоре подозреваемая была установлена. Ею оказалась техработник – ранее не судимая 37-летняя женщина. Коллегу по видео с камер видеонаблюдения опознали охранники центра. В помещении для технического персонала правоохранителями был обнаружен спрятанный мобильный.

По словам злоумышленницы, телефон она украла для личного пользования. В содеянном раскаялась, вину признала.

За кражу возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

кража
 
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