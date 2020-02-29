Хосе Пахарес записал видеообращение возле памятника Ленину
Испанский путешественник Хосе Пахарес, преодолевающий расстояние в 5 тысяч километров от Магадана до Иркутска на велосипеде, прибыл в Улан-Удэ. Об этом путешественник сообщил на своём YouTube-канале, записав обращение возле памятника Владимиру Ленину на главной площади города.
Как сообщал «Байкал-Daily», последние 700 километров испанец преодолел на поезде. Причиной тому стал заканчивающийся срок визы. Действие российской визы закончится 18 марта.
Путешественник Хоса Пахарес уже во второй раз отправился в морозы на Байкал. В 2018 году попытка добраться до Байкала не увенчалась успехом из-за обморожения, которое получил иностранец во время ночёвки в палатке.
В 2019-м испанец снова вернулся в Магадан и начал своё путешествие заново. В начале января его велосипед сломался в Якутии, тогда он смог отремонтировать его самостоятельно. Несколько раз испанец вынужден был останавливаться в посёлках из-за аномально низких температур, столбик термометра опускался до минус 62 градусов.
Испанский велосипедист, отправившийся на Байкал, прибыл в Улан-Удэ
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