В Бурятии за пострадавшими туристами вылетел вертолёт



29 февраля руководитель тургруппы сообщил в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по Бурятии поступило о том, что двое участников похода получили травмы.



Сейчас туристы находятся на базе «Шумакские источники» в Окинском районе республики. По предварительной информации, у одного туриста - травма грудной клетки, у второго - травма колена. Спасатели поддерживают связь с тургруппой с помощью спутниковых устройств.



- Для оказания помощи пострадавшим в отдаленный район республики в 11.18 по местному времени из Иркутска вылетел борт Ми-8 МЧС России со спасателями. Ориентировочное время в пути 1 час. Расстояние воздушным путем составляет 249 километров. Между тем, наземная группировка добиралась бы до места назначения двое суток, - сообщает пресс-служба республиканского МЧС.



Для эвакуации туристов задействованы 4 спасателя аварийно-спасательной службы по Иркутской области, на борту находится врач. Пострадавших туристов доставят в больницу Иркутска.



Эта тургруппа из четырёх человек зарегистрирована в поисково-спасательном подразделении и следовала на лыжах из поселка Нилова Пустынь по территории Окинского и Тункинского районов Бурятии.



Главное управление МЧС России по Бурятии напоминает, что регистрация туристов очень важна. Только располагая информацией о группе и маршруте, спасатели могут оперативно помочь попавшим в беду туристам.



