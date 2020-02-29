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В Бурятии за пострадавшими туристами вылетел вертолёт

В Бурятии за пострадавшими туристами вылетел вертолёт
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru из архива
Пострадавших доставят в Иркутск 

29 февраля руководитель тургруппы сообщил в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по Бурятии поступило о том, что двое участников похода получили травмы.

Сейчас туристы находятся на базе «Шумакские источники» в Окинском районе республики. По предварительной информации, у одного туриста - травма грудной клетки, у второго - травма колена. Спасатели поддерживают связь с тургруппой с помощью спутниковых устройств.

- Для оказания помощи пострадавшим в отдаленный район республики в 11.18 по местному времени из Иркутска вылетел борт Ми-8 МЧС России со спасателями. Ориентировочное время в пути 1 час. Расстояние воздушным путем составляет 249 километров. Между тем, наземная группировка добиралась бы до места назначения двое суток, - сообщает пресс-служба республиканского МЧС.

Для эвакуации туристов задействованы 4 спасателя аварийно-спасательной службы по Иркутской области, на борту находится врач. Пострадавших туристов доставят в больницу Иркутска.

Эта тургруппа из четырёх человек зарегистрирована в поисково-спасательном подразделении и следовала на лыжах из поселка Нилова Пустынь по территории Окинского и Тункинского районов Бурятии.

Главное управление МЧС России по Бурятии напоминает, что регистрация туристов очень важна. Только располагая информацией о группе и маршруте, спасатели могут оперативно помочь попавшим в беду туристам.

МЧС туристы спасательная операция
 
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