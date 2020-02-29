На Байкальский ледовый марафон зарегистрировались 135 бегунов

Мероприятие состоится в ближайшее воскресенье в Иркутской области и Бурятии



XVI Байкальский ледовый марафон «За сохранение чистых вод» состоится 1 марта в Иркутской области и Бурятии. Регистрацию на мероприятие, традиционно вошедшее в календарь XVII международных зимних игр на Байкале «Зимниада – 2020», прошли 135 квалифицированных бегунов из 30 стран мира, сообщает Сибирское Информационное Агентство.



По информации оргкомитета, 110 участникам предстоит пробежать марафонскую дистанцию в 42 км 195 метров. Ещё 25 человек проверят свои силы в полумарафоне на 21 км.



- На трассе XVI Байкальского ледового марафона будут представлены девять российских и 24 зарубежных беговых, марафонских клубов. На старт также выйдут айронмены и триатлонисты, - рассказали организаторы.



Победители среди мужчин и женщин будут награждены кубками, призёры – медалями. Участники, преодолевшие заявленную дистанцию, получат специальные свидетельства.



