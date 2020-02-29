Мероприятие состоится в ближайшее воскресенье в Иркутской области и Бурятии
XVI Байкальский ледовый марафон «За сохранение чистых вод» состоится 1 марта в Иркутской области и Бурятии. Регистрацию на мероприятие, традиционно вошедшее в календарь XVII международных зимних игр на Байкале «Зимниада – 2020», прошли 135 квалифицированных бегунов из 30 стран мира, сообщает Сибирское Информационное Агентство.
По информации оргкомитета, 110 участникам предстоит пробежать марафонскую дистанцию в 42 км 195 метров. Ещё 25 человек проверят свои силы в полумарафоне на 21 км.
- На трассе XVI Байкальского ледового марафона будут представлены девять российских и 24 зарубежных беговых, марафонских клубов. На старт также выйдут айронмены и триатлонисты, - рассказали организаторы.
Победители среди мужчин и женщин будут награждены кубками, призёры – медалями. Участники, преодолевшие заявленную дистанцию, получат специальные свидетельства.
На Байкальский ледовый марафон зарегистрировались 135 бегунов
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