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На Байкале снесут 11 турбаз

На Байкале снесут 11 турбаз
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Турбазы построены с нарушениями закона

Суды удовлетворили иски Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры о сносе 11 туристических баз на побережье Байкала в Иркутской области и Бурятии, которые работали с нарушениями. Сообщает ТАСС со ссылкой на начальника отдела по надзору за исполнением законов об охране природы прокуратуры Светлану Ермаченко.

На сегодня исполнены требования надзорного органа по двум искам. По словам Светланы Ермаченко более двухсот турбаз устранили нарушения, которым были внесены представления. 11 тубраз, которые будут сносить, отказались выполнять требования на соответствие с законом.

- Это те турбазы, которые ни при каких обстоятельствах не захотели соблюдать законодательство, либо они никак не могут находиться на территории, где они расположены, так как это территории с особыми условиями, - сказала Ермаченко.

По двум искам решения суда уже исполнены, по остальным находятся в стадии исполнения. Владельцам турбаз дается год, чтобы снести строения. Ермаченко уточнила, что за два года, которые существует Байкальская природоохранная прокуратура, ее сотрудники проверили 20% от 1,5 тысяч турбаз на побережье Байкала.

- Основные нарушения, которые допускают турбазы, связаны с ненадлежащей организацией сточных вод, вывозом отходов. Это нарушения земельного законодательства и законодательства о пожарной безопасности, пользование водой из скважины без лицензии, отсутствие разрешительной документации на строительство, - пояснила она.

Впервые туристическую базу на берегу Байкала в Иркутской области по решению суда снесли в октябре 2018 года. Она располагалась на землях сельхозназначения, где нельзя строить, в центральной экологической зоне Байкальской природной территории. Турбаза была построена в 2012 году, она находилась в Ольхонском районе. Разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию администрация муниципального образования не выдавала, экологическая экспертиза проектной документации не проводилась.

Байкал турбазы отдых прокуратура
 
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