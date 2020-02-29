 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

29 Февраля

28 Февраля

Популярное

В Улан-Удэ сотрудники ГИБДД в поликлинике рассказали о фликерах

В Улан-Удэ сотрудники ГИБДД в поликлинике рассказали о фликерах
Общество,  Фото:ОГИБДД УМВД России по г. Улан-Удэ
Профилактические беседы были проведены с детьми и их родителями

Сотрудники ГИБДД провели профилактические беседы с посетителями детской поликлиники Улан-Удэ. Детям напомнили о том, как важно следовать правилам дорожной безопасности, родителям – как важно быть примером законопослушного участника дорожного движения для детей.

- А чтобы обезопасить себя на проезжей части в тёмное время суток, необходимо носить светоотражатели, - добавили автоинспекторы.

Они рассказали о свойствах фликеров и подарили яркие аксессуары в виде брелоков и нарукавных повязок юным посетителям медучреждения, которые сразу же были прикреплены на куртки и рюкзаки ребят, сообщает ОГИБДД УМВД России по Улан-Удэ.
ГИБДД
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ сотрудники ГИБДД в поликлинике рассказали о фликерах
В Улан-Удэ сотрудники ГИБДД в поликлинике рассказали о фликерах
Общество, 29.02.2020
Профилактические беседы были проведены с детьми и их родителями
Два города Бурятии выиграли 115 млн рублей на благоустройство
Два города Бурятии выиграли 115 млн рублей на благоустройство
Общество, 29.02.2020
Результаты конкурса стали известны вчера 
Житель Бурятии украл у знакомой технику, обувь и домашние заготовки
Житель Бурятии украл у знакомой технику, обувь и домашние заготовки
Общество, 29.02.2020
Мужчина совершил кражу, когда приятельницы не оказалось дома 
В Улан-Удэ днём 4-6 мороза
В Улан-Удэ днём 4-6 мороза
Общество, 29.02.2020
По данным Бурятского гидрометцентра, 29 февраля по республике днём местами небольшой снег
Улан-Удэ примет международный турнир по вольной борьбе
Улан-Удэ примет международный турнир по вольной борьбе
Общество, 28.02.2020
На «Baikal Open» приедут около 250 спортсменов из 16 стран
Ледовая гонка квадроциклистов в Иркутске соберёт около 60 участников
Ледовая гонка квадроциклистов в Иркутске соберёт около 60 участников
Общество, 28.02.2020
Приедут спортсмены из Ангарска, Слюдянки и Улан-Удэ
В Улан-Удэ пройдёт юбилейная выставка народного художника
В Улан-Удэ пройдёт юбилейная выставка народного художника
Общество, 28.02.2020
Своё творчество представит заслуженный художник РФ Бальжинима Доржиев
В марте в Улан-Удэ состоятся 3 турнира по настольному теннису
В марте в Улан-Удэ состоятся 3 турнира по настольному теннису
Общество, 28.02.2020
Среди них чемпионат Бурятии среди землячеств и турнир «Сагаалха»
Юный иркутянин установил рекорд России в прыжке с шестом
Юный иркутянин установил рекорд России в прыжке с шестом
Общество, 28.02.2020
В 15 лет никто в мире так высоко не прыгал
Подростков Бурятии просят написать о жизни семьи в 1941-1945 гг.
Подростков Бурятии просят написать о жизни семьи в 1941-1945 гг.
Общество, 28.02.2020
Проводится всероссийский конкурс творческих работ
Ростуризм объявил об угрозе безопасности туристов в Италии и Корее
Ростуризм объявил об угрозе безопасности туристов в Италии и Корее
Общество, 28.02.2020
Это связано с участившимися случаями заражения коронавирусом в этих странах
В Бурятии проведут традиционный лыжный мемориал К.А. Белоусова
В Бурятии проведут традиционный лыжный мемориал К.А. Белоусова
Общество, 28.02.2020
Соревнования состоятся 8 марта в посёлке Селенгинск
Дефектолог из Подмосковья сочинил продолжение песни «По диким степям Забайкалья»
Дефектолог из Подмосковья сочинил продолжение песни «По диким степям Забайкалья»
Общество, 28.02.2020
Сергей Ершов дописал ещё 17 куплетов к существующему тексту народной песни
Активных участников недели образования в Иркутске наградят призами
Активных участников недели образования в Иркутске наградят призами
Общество, 28.02.2020
В городе с 1 по 6 марта пройдут сотни познавательных и обучающих занятий
^