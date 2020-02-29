В Улан-Удэ сотрудники ГИБДД в поликлинике рассказали о фликерах

Общество, Фото: ОГИБДД УМВД России по г. Улан-Удэ

Профилактические беседы были проведены с детьми и их родителями



Сотрудники ГИБДД провели профилактические беседы с посетителями детской поликлиники Улан-Удэ. Детям напомнили о том, как важно следовать правилам дорожной безопасности, родителям – как важно быть примером законопослушного участника дорожного движения для детей.



- А чтобы обезопасить себя на проезжей части в тёмное время суток, необходимо носить светоотражатели, - добавили автоинспекторы.



Они рассказали о свойствах фликеров и подарили яркие аксессуары в виде брелоков и нарукавных повязок юным посетителям медучреждения, которые сразу же были прикреплены на куртки и рюкзаки ребят, сообщает ОГИБДД УМВД России по Улан-Удэ.