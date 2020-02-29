Житель Бурятии украл у знакомой технику, обувь и домашние заготовки

Мужчина совершил кражу, когда приятельницы не оказалось дома



26 ноября 2019 года около 23 часов ранее судимый житель Кяхтинского района Бурятии пришёл к своей знакомой в гости, но её не оказалось дома. Тогда он решил проникнуть в дом, чтобы украсть имущество.



Мужчина руками выставил оконную раму и проник в дом потерпевшей, откуда стащил электрический чайник, кварцевый обогреватель, демисезонные женские сапоги, женские кроссовки, две банки домашних заготовок. После преступления он сбежал.



Приговором Кяхинского районного суда мужчина признан виновным в краже. Ему назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.



Приговор не вступил в законную силу, сообщает пресс-служба суда.





