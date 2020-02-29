Мужчина совершил кражу, когда приятельницы не оказалось дома
26 ноября 2019 года около 23 часов ранее судимый житель Кяхтинского района Бурятии пришёл к своей знакомой в гости, но её не оказалось дома. Тогда он решил проникнуть в дом, чтобы украсть имущество.
Мужчина руками выставил оконную раму и проник в дом потерпевшей, откуда стащил электрический чайник, кварцевый обогреватель, демисезонные женские сапоги, женские кроссовки, две банки домашних заготовок. После преступления он сбежал.
Приговором Кяхинского районного суда мужчина признан виновным в краже. Ему назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Приговор не вступил в законную силу, сообщает пресс-служба суда.
Житель Бурятии украл у знакомой технику, обувь и домашние заготовки
Общество, Фото:
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