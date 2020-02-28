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Вертолёт Ми-171А2 установил рекорд скорости на Байкале

Вертолёт Ми-171А2 установил рекорд скорости на Байкале
Общество,  Фото:УУАЗ
Гражданский вертолёт развил скорость в 268,81 км/ч

Вертолёт Ми-171А2 производства Улан-Удэнского авиазавода установил рекорд России по максимальной скорости, достигнутой вертолётом на ограниченной дистанции 1,6 км. Рекорд был установлен на фестивале скорости «Байкальская миля», который проходит в Баргузинском районе Бурятии.

- В рамках фестиваля скорости «Байкальская миля» гражданский вертолёт развил скорость в 268 километров в час на минимально допустимой высоте – 20 метров, - сообщает пресс-служба Улан-Удэнского авиазавода.

Экипаж установил рекорд в ходе трёх зачётных полётов. Перед этим была проведена серия тренировочных полетов, чтобы оценить поведение вертолёта, работу измерительной аппаратуры и настроить фото- и видеоаппаратуру для съёмок.

- Вертолёт Ми-171А2 воплотил в себе лучшие характеристики всемирно известных машин типа Ми-8/17. Машина прошла проверку экстремальными природными условиями – эти вертолёты могут эксплуатироваться при температурах от -50 до +50 градусов по Цельсию. На Байкале машина в очередной раз продемонстрировала свои лучшие качества – скорость, управляемость, маневренность и стабильность. Рекорд, установленный на короткой дистанции и с ограничениями по высоте, подтвердил высокие лётно-технические характеристики вертолета, – сказал исполнительный директор Госкорпорации Ростех Олег Евтушенко.

- Участие вертолёта в фестивале над ледовой гладью озера Байкал – это ещё одна возможность продемонстрировать потенциал Ми-171А2. Старт при полётах на установление рекорда происходил с режима висения. Мобильная GPS-станция, установленная на вертолете, зафиксировала результат, – поделился управляющий директор Улан-Удэнского авиазавода Леонид Белых. – Я уверен в нашей технике и мастерстве пилотов. Подтверждение этому – сертификат, который вручают представители книги рекордов России.

Ми-171А2 - самая современная модификация вертолётов типа Ми-8/17/171. Вертолёт может выполнять поисково-спасательные, медицинские, транспортные операции, тушить пожары или перевозить пассажиров днем и ночью в условиях высокогорья, пустыни, при низких и высоких температурах, повышенной влажности и над водной поверхностью. Машина способна совершать длительные беспосадочные полёты. Ми-171А2 сертифицирован в Индии и Колумбии. Сертификат типа вертолета Ми-171А2 планируется также валидировать в КНР, Южной Корее, Бразилии, Мексике, Перу и ряде других стран.
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