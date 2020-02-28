В Бурятии устроили свалку из коровьих шкур и голов

Свалку из бытового мусора, шкур и коров крупного рогатого скота обнаружили в между сёлами Барыкино и Барыкино-Ключи Тарбагатайского района, вблизи автомобильной дороги. Сигнал о ней поступил в администрацию сельского поселения «Барыкинское» от активистов ОНФ.







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По словам администрации села, местность, где была обнаружена свалка, находится в ведении АО ДРСУ Бурятии.Свалка была убрана благодаря оперативной работе сельского поселения «Барыкинское», сообщили в пресс-службе ОНФ по Бурятии.- Мониторинг экологической ситуации по вопросам несанкционированных свалок ведется постоянно и в основном через обращения граждан. В ходе рейдов по районам мы также стараемся выявлять такие места и сразу направлять запросы в администрации муниципальных образований. Хоть данная стихийная свалки и была не большая, радует оперативность и обратная связь администрации района, - прокомментировал активист движения Очиров Самбу.