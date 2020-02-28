Бурятский костюм Алексея Цыденова назвали чуть ли единственным «настоящим»

В соцсетях разгорелся спор о стилизованных и аутентичных бурятских костюмах
После большого концерта в Кремле в честь празднования Сагаалгана известный в Бурятии юрист, член Общественной палаты Биликто Дугаров поделился на своей странице в Facebook интересным наблюдением. Общественник заявил, что на праздновании наступления Белого месяца в Кремлёвском дворце надели «настоящие» бурятские костюмы только единицы, в их числе и глава Бурятии Алексей Цыденов.
- К сожалению, на концерте практически не было бурят в своих аутентичных, настоящих, по всем канонам сшитым дэгэлам. У тех, кто сделал попытку быть похожим на бурята, были одеты костюмы, стилизованные под бурятский костюм. Но подавляющее большинство было одето в европейские наряды. Эта стилизация под бурятское не вызывает никаких эмоций ни у самих бурят, ни у тех, кто видел эти наряды. Почему? Дело в том, что стилизованные костюмы не несут в себе ничего содержательного. Приятно на этом фоне удивил Алексей Цыденов. Практически только Алексей Самбуевич и я оказались в настоящих, аутентичных дэгэлах Хори бурят. В этих дэгэлах, сшитых по канонам и правилам бурят, каждый элемент несёт в себе огромный смысл и значение, выработанный сотнями поколений предыдущих бурят, - поделился мыслями Биликто Дугаров.
В заключение юрист призвал бурят отказаться от стилизованных костюмов.
- Ведь подделка всегда хуже оригинала! – отметил общественник.
Пост собрал множество комментариев. Некоторые поддержали призыв Биликто Дугарова отказаться от стилизованных бурятских костюмов, однако большинство комментаторов всё же одобряют стилизацию бурятских костюмов.
«Красивые и настоящие! Очень согласна с вами, имитация и есть имитация, более ничего», «Ничего плохого в стилизованных костюмах не вижу. Если тебе идет, фигуру не портит, а наоборот, то ничего плохого нет. Сейчас другое время», «А насчёт стилизации можно поспорить! Время не стоит на месте! Основные каноны сохраняются! И какая разница откуда фурнитура и ткани», «Что за бред?... Что плохого в стилизованной одежде, если она сделана со вкусом, качественно, хорошо и добротно выглядит?», - написали комментаторы.
Как сообщал «Байкал-Daily», в национальном наряде глава Бурятии также поздравил жителей с Сагаалганом в специальном видеообращении.
Бурятский костюм Алексея Цыденова назвали чуть ли единственным «настоящим»
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