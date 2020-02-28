 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

28 Февраля

27 Февраля

Популярное

В Улан-Удэ начнут строить новое здание школы № 40

В Улан-Удэ начнут строить новое здание школы № 40
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В 2018 году здание было признано аварийным, а спустя год снесено

В марте в Улан-Удэ начнётся строительство нового здания школы №40 взамен снесённого.

В комитете по строительству администрации Улан-Удэ сообщили, что на строительство нового объекта на 450 мест выделено более 510 млн рублей. Финансирование поступило в рамках национального проекта «Образование». Новая школа должна быть введена в эксплуатацию до конца этого года,

Сейчас на строительной площадке ведутся подготовительные работы, оформляется разрешение на проведение земляных работ. В ближайшее время строители приступят к выносу инженерных сетей.

В 2018 году здание школы № 40 1960 года постройки было признано аварийным. В 2019 году здание школы было снесено, а все учащиеся распределены по другим образовательным учреждениям города. Также была разработана проектная документация на строительство нового объекта, и проведены торги по определению подрядной организации, по итогам которых заключён муниципальный контракт с ООО «Стройинком», отметили в мэрии Улан-Удэ.


школы
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Окинском районе водрузили всебурятский хии морин
В Окинском районе водрузили всебурятский хии морин
Общество, 28.02.2020
Обряд провели на священной горе Хаан-Уула
Бурятский костюм Алексея Цыденова назвали чуть ли единственным «настоящим»
Бурятский костюм Алексея Цыденова назвали чуть ли единственным «настоящим»
Общество, 28.02.2020
В соцсетях разгорелся спор о стилизованных и аутентичных бурятских костюмах
В Бурятском институте появился портрет экс-министра образования
В Бурятском институте появился портрет экс-министра образования
Общество, 28.02.2020
Здесь увековечили память Сергея Намсараева
В Бурятии МЧС назвало опасные места на Байкале
В Бурятии МЧС назвало опасные места на Байкале
Общество, 28.02.2020
Передвигаться по льду вне оборудованных переправ опасно
Звезда джаза Джеки Гейдж вновь выступит в Улан-Удэ
Звезда джаза Джеки Гейдж вновь выступит в Улан-Удэ
Общество, 28.02.2020
Зрителей ждёт традиционный джаз с элементами медленного R&B
Жители Бурятии проголосуют за изменения в Конституцию 22 апреля
Жители Бурятии проголосуют за изменения в Конституцию 22 апреля
Общество, 28.02.2020
День всероссийского голосования планируют сделать нерабочим
В Бурятии определили сильнейших баскетболистов – школьников
В Бурятии определили сильнейших баскетболистов – школьников
Общество, 28.02.2020
Лучшие команды представят республику на финале Дальневосточного федерального округа
Ректора Иркутского госуниверситета решили выбрать в апреле
Ректора Иркутского госуниверситета решили выбрать в апреле
Общество, 28.02.2020
Учёный совет Иркутского госуниверситета определил дату проведения конференции по выборам ректора университета
В Бурятии объявлен конкурс на тему медпрофилактики
В Бурятии объявлен конкурс на тему медпрофилактики
Общество, 28.02.2020
В конкурсе могут принять участие журналисты и блогеры
Бурятский спектакль «Аламжи» посмотрят эксперты «Золотой маски»
Бурятский спектакль «Аламжи» посмотрят эксперты «Золотой маски»
Общество, 28.02.2020
Бурдрам 13 марта представит спектакль на суд известных критиков
В Бурятии для больных коронавирусом подготовили две больницы
В Бурятии для больных коронавирусом подготовили две больницы
Общество, 28.02.2020
Медики Бурятии заявляют, что во всеоружии перед угрозой коронавируса
В Бурятии школьники спасают птиц от голода
В Бурятии школьники спасают птиц от голода
Общество, 28.02.2020
Ребята сами следят за количеством корма с домиках для пернатых
В Бурятии опровергли информацию о закрытии границы с Монголией
В Бурятии опровергли информацию о закрытии границы с Монголией
Общество, 28.02.2020
Монголия предпринимает серьёзные меры для защиты от коронавируса
^