В 2018 году здание было признано аварийным, а спустя год снесено
В марте в Улан-Удэ начнётся строительство нового здания школы №40 взамен снесённого.
В комитете по строительству администрации Улан-Удэ сообщили, что на строительство нового объекта на 450 мест выделено более 510 млн рублей. Финансирование поступило в рамках национального проекта «Образование». Новая школа должна быть введена в эксплуатацию до конца этого года,
Сейчас на строительной площадке ведутся подготовительные работы, оформляется разрешение на проведение земляных работ. В ближайшее время строители приступят к выносу инженерных сетей.
В 2018 году здание школы № 40 1960 года постройки было признано аварийным. В 2019 году здание школы было снесено, а все учащиеся распределены по другим образовательным учреждениям города. Также была разработана проектная документация на строительство нового объекта, и проведены торги по определению подрядной организации, по итогам которых заключён муниципальный контракт с ООО «Стройинком», отметили в мэрии Улан-Удэ.
В Улан-Удэ начнут строить новое здание школы № 40
Общество, Фото:
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