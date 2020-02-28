Передвигаться по льду вне оборудованных переправ опасно
Инспекторы ГИМС выявили опасные участки на озере Байкал. Так, в Баргузинском районе Бурятии в районе местности Давша на льду имеются щели шириной 10-15 сантиметров. В местности Большая речка в этом же районе трещина шириной 1,5 метра.
В пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии сообщили о местах, имеющих повышенный риск отрыва льдин:
- Баргузинский район: Озеро Байкал, Чивыркуйский залив, с. Монахово.
- Северо-Байкальский район: Верхнеангарский сор, п. Нижнеангарск.
- Кабанский район: Озеро Байкал, залив Провал, с. Оймур.
- Прибайкальский район: Озеро Байкал, с. Турка.
- Селенгинский район: Озеро Гусиное.
Спасатели предупреждают жителей и гостей республики о том, что чрезвычайно опасно и запрещено выходить, и выезжать на лёд на транспортных средствах вне оборудованных ледовых переправ.
В Бурятии МЧС назвало опасные места на Байкале
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Обряд провели на священной горе Хаан-Уула
В соцсетях разгорелся спор о стилизованных и аутентичных бурятских костюмах
В 2018 году здание было признано аварийным, а спустя год снесено
Здесь увековечили память Сергея Намсараева
Зрителей ждёт традиционный джаз с элементами медленного R&B
День всероссийского голосования планируют сделать нерабочим
Лучшие команды представят республику на финале Дальневосточного федерального округа
Учёный совет Иркутского госуниверситета определил дату проведения конференции по выборам ректора университета
В конкурсе могут принять участие журналисты и блогеры
Бурдрам 13 марта представит спектакль на суд известных критиков
Спортсмены завоевали 20 медалей
Медики Бурятии заявляют, что во всеоружии перед угрозой коронавируса
Ремонт состоится 2 марта
Ребята сами следят за количеством корма с домиках для пернатых
Монголия предпринимает серьёзные меры для защиты от коронавируса