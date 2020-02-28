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В Бурятии МЧС назвало опасные места на Байкале

В Бурятии МЧС назвало опасные места на Байкале
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Передвигаться по льду вне оборудованных переправ опасно

Инспекторы ГИМС выявили опасные участки на озере Байкал. Так, в Баргузинском районе Бурятии в районе местности Давша на льду имеются щели шириной 10-15 сантиметров. В местности Большая речка в этом же районе трещина шириной 1,5 метра.

В пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии сообщили о местах, имеющих повышенный риск отрыва льдин:

- Баргузинский район: Озеро Байкал, Чивыркуйский залив, с. Монахово.

- Северо-Байкальский район: Верхнеангарский сор, п. Нижнеангарск.

- Кабанский район: Озеро Байкал, залив Провал, с. Оймур.

- Прибайкальский район: Озеро Байкал, с. Турка.

- Селенгинский район: Озеро Гусиное.

Спасатели предупреждают жителей и гостей республики о том, что чрезвычайно опасно и запрещено выходить, и выезжать на лёд на транспортных средствах вне оборудованных ледовых переправ.
Байкал МЧС
 
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