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Звезда джаза Джеки Гейдж вновь выступит в Улан-Удэ

Звезда джаза Джеки Гейдж вновь выступит в Улан-Удэ
Общество, 
Зрителей ждёт традиционный джаз с элементами медленного R&B

В Улан-Удэ во второй раз приедет певица из США Джеки Гейдж. 3 марта она исполнит свои лучшие песни в сопровождении иркутской группы «Доктор Джаз». Её голос сравнивают с «золотыми голосами» джаза и соул-музыки 70-х годов, сообщает пресс-служба минкультуры Бурятии.

- Джеки Гейдж приезжала к нам также год назад с иркутской группой «Доктор джаз». Она влюбила в себя и нас, и публику своим голосом, своей манерой общения. Она очень открыта и харизматична, очень яркая. Она прекрасно себя чувствует и ведёт на сцене. У нас редко звучит джаз вживую. И особенно, когда это исполняет певица из Америки, она там достаточно популярна. Поэтому нужно прийти, чтобы послушать настоящий американский джаз, - рассказала PR-менеджер Бурятской государственной филармонии Арина Берёзкина.

Это уже второй тур талантливой исполнительницы по России: весной 2019 года она посетила Иркутск и Улан-Удэ и другие города Сибири в рамках международного фестиваля «Джаз на Байкале».

Джеки Гейдж родилась в Сан Хосе (Калифорния) и завоевала любовь слушателей не только у себя на Родине, но и по всему миру. В своих выступлениях она удачно сочетает элементы медленного R&B и традиционного джаза. Её дебютный альбом «Siren Songs» записан в лучших традициях Billie Holiday, Abbey Lincoln и Natalie Cole.

В творческой копилке певицы совместные выступления с John Webber (бас-гитарист Этты Джеймс), Reggie Workman (контрабасист Art Blackey и John Coltrane), Terri Lyne Carrington (барабанщица Dizzy Gilespie и Wayne Shorter) и десятками других всемирно известных музыкантов.

- Джеки – молодая исполнительница, но, несомненно, профессионал, - поясняет фронтмен группы «Доктор Джаз» Александр Филиппов, - Кроме того, это очень открытая и искренняя девушка. Это отражается и в её работе на сцене и общении со зрителем.

На этот раз музыканты представят совместное шоу Secret jazz, на котором познакомит зрителей с авторским творчеством и уникальным прочтением всеми любимых джазовых композиций.


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концерт джаз
 
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